Примусова присяга: ворог залучив військових до створення загону "Юнармії" в Олешках. ФОТОрепортаж
В окупованому Олешківському окрузі, що на Херсонщині, окупанти створили перший загін "Юнармії" за участі військових, комендатури та підконтрольних окупаційній владі структур.
Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Підлітків змусили скласти клятву, залучили до заходів із військовою символікою та подали це як "патріотичне виховання", що насправді є нав’язуванням військової ідеології з раннього віку.
"Окупаційна влада продовжує відкрито формувати покоління, яке сприйматиме війну як норму і буде готове стати її частиною", - пишуть у Жовтій стрічці.
Топ коментарі
+14 Дужан Міхал
показати весь коментар06.05.2026 13:10 Відповісти Посилання
+10 Юрій Заданюк
показати весь коментар06.05.2026 13:10 Відповісти Посилання
+8 Богдан Сварга
показати весь коментар06.05.2026 13:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Близько 2 тис. цивільних, зокрема 50 дітей, залишаються в окупованих Олешках, - ОВА
Гуманітарна катастрофа в Олешках: Лубінець закликав допустити міжнародні місії
Без світла, газу, продуктів та ліків: морпіхи 34-ї бригади показали, на що росіяни перетворили Олешки
Червоний Хрест намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках. Раніше писали про випадки голоду в місті
Чим гірше життя, тим більше патріотізма, мілітарізаціі і особого путі.
Армія патріотів, якої країни?
Сину, дай гранату.