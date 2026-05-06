Примусова присяга: ворог залучив військових до створення загону "Юнармії" в Олешках. ФОТОрепортаж

В окупованому Олешківському окрузі, що на Херсонщині, окупанти створили перший загін "Юнармії" за участі військових, комендатури та підконтрольних окупаційній владі структур.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Підлітків змусили скласти клятву, залучили до заходів із військовою символікою та подали це як "патріотичне виховання", що насправді є нав’язуванням військової ідеології з раннього віку.

"Окупаційна влада продовжує відкрито формувати покоління, яке сприйматиме війну як норму і буде готове стати її частиною", - пишуть у Жовтій стрічці.





