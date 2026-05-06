УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини Фото Мілітаризація дітей на ТОТ
1 970 18

Примусова присяга: ворог залучив військових до створення загону "Юнармії" в Олешках. ФОТОрепортаж

В окупованому Олешківському окрузі, що на Херсонщині, окупанти створили перший загін "Юнармії" за участі військових, комендатури та підконтрольних окупаційній владі структур.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Підлітків змусили скласти клятву, залучили до заходів із військовою символікою та подали це як "патріотичне виховання", що насправді є нав’язуванням військової ідеології з раннього віку.

"Окупаційна влада продовжує відкрито формувати покоління, яке сприйматиме війну як норму і буде готове стати її частиною", - пишуть у Жовтій стрічці.

На Херсонщині окупанти розширюють Юнармію: подробиці з Олешок
На Херсонщині окупанти розширюють Юнармію: подробиці з Олешок

Читайте: Доба на Донеччині: 6 загиблих і 14 поранених, атаковано 2 райони області. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (20930) окупація (6875) пропаганда (2902) росія (69841) Олешки (70) Херсонська область (6625) Херсонський район (853)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А писали ж що в Олешках немає що їсти, а тих хто виходить з дому зразу стріляють. Це було тут на сайті декілька днів тому.
показати весь коментар
06.05.2026 13:10 Відповісти
+10
І не розповідайте що туди пішли примусово...
показати весь коментар
06.05.2026 13:10 Відповісти
+8
"Олешківський округ на Херсонщині"? Що за треш? Редактори теж готуються присягу давати?
показати весь коментар
06.05.2026 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І не розповідайте що туди пішли примусово...
показати весь коментар
06.05.2026 13:10 Відповісти
Всі хто хотів виїхати з ТОТ , виїхали. Спочатку в рашку, потім куди хочеш з укр. Паспортом, в бульбашію і в ЄС наприклад кацапи нікого не тримають силою.
показати весь коментар
06.05.2026 19:01 Відповісти
А писали ж що в Олешках немає що їсти, а тих хто виходить з дому зразу стріляють. Це було тут на сайті декілька днів тому.
показати весь коментар
06.05.2026 13:10 Відповісти
Судячи з фото - там явно більше 50 дітей
показати весь коментар
06.05.2026 13:59 Відповісти
Ну от кацапи і відповіли на українські ЗМІ своєю показухою. А ви бачили к Маріуполь "відбудовують"? Відбудовують частково, тільки не для місцевих.
показати весь коментар
06.05.2026 21:53 Відповісти
Окупанти створили перший загін "Юнармії" за участі військових, комендатури та підконтрольних окупаційній владі структур.
Армія патріотів, якої країни?
Сину, дай гранату.
показати весь коментар
06.05.2026 13:11 Відповісти
У меня для вас новость: в учебках в Десне, Гончаровсе и тд присягу подписывают за тебя.
показати весь коментар
06.05.2026 13:12 Відповісти
Що за страхіття ти розповсюджуєш? Я он сам в Десні підписував присягу. А потім служив рік в Гончарівському.
показати весь коментар
06.05.2026 14:34 Відповісти
Жахиття в том, что чел, не поставивший ни одной подписи чз неделю в окопах.
показати весь коментар
06.05.2026 14:39 Відповісти
Не дуже розумію твою мову. Зрозумів що той чел рузке мабуть з Мухосранського. І той чел в окопі страждає від насильства з боку Кадирівців. Товаріщ це не ти часом? Тоді слухай пісні гурту "Рукі вверх" і здавайся ЗСУ.
показати весь коментар
06.05.2026 14:57 Відповісти
пнх
показати весь коментар
06.05.2026 18:10 Відповісти
Яке цікаве життя очікує юнармійців-присяга,контракт,сво,чорний мішок,сльози матері на могилі,благодарность от путєна за то,что васпітала такого хорошего сина і пачка пєльмєнєй как утєшитєльний пріз за потєрю кармільца.
показати весь коментар
06.05.2026 13:14 Відповісти
І не питайте потім, яким чином гудзик з зірочкою потрапив у фарш при виготовленні тих пєльмєнєй
показати весь коментар
06.05.2026 13:25 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2026 15:04 Відповісти
"Олешківський округ на Херсонщині"? Що за треш? Редактори теж готуються присягу давати?
показати весь коментар
06.05.2026 13:16 Відповісти
Юнармія створена по лекалам Гітлерюгенду. Ось де справжні нацисти.
показати весь коментар
06.05.2026 14:40 Відповісти
 
 