Доба на Донеччині: 6 загиблих і 14 поранених, атаковано 2 райони області. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 травня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Сидоровому Святогірської громади пошкоджено 3 будинки і автівку. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську знищено автівку. У Краматорську 6 людей загинули і 13 поранені, пошкоджено 16 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, 2 громадські заклади та 14 автомобілів. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 200 людей, у тому числі 31 дитину.







