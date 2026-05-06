Міноборони РФ вербує студентів до військ безпілотних систем в університетах окупованого Донбасу

Міноборони Росії вербує студентів до військ безпілотних систем щонайменше у восьми університетах і п’яти коледжах на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це пише видання Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Журналісти встановили, що серед закладів - майже всі відомі "клони" університетів, які працюють під окупацією з 2014-го або 2022 року: так звані університети Даля, Туган-Барановського, ДонНТУ, ДонНАСА, Маріупольський технологічний та інші.

До вербування залучені адміністрації навчальних закладів, оскільки оформити документи студентам пропонують прямо у деканатах або спеціальних "військово-облікових" кабінетах.

А в "Донбаському державному технічному університеті" анонсують службу разом з іншими студентами цього ж закладу – в університетському загоні.

Російські вербувальники, агітуючи укладати контракт, маніпулюють нібито безпечними умовами служби для операторів БпЛА, можливістю звільнитися через рік, високими виплатами і "престижністю" цього виду військ РФ.

Топ коментарі
+3
Ого! Так там є університети, ба більше - є кого вербувати? Вербувати, не призивати?
06.05.2026 11:41 Відповісти
06.05.2026 11:41 Відповісти
+2
Прикинь - так "восемь лет дамбилибамбас" що всі будівлі колишніх університетів цілі залишились.
А як є будівля - то можна і бавитися в псевдоосвіту.
Хоча по факту - це не більше чим кружок "умєлиє ручки".
06.05.2026 11:44 Відповісти
06.05.2026 11:44 Відповісти
+1
ДонНАСА
показати весь коментар
06.05.2026 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А ти спробуй університет чи ПТУ у Бахмуті чи Попасній знайти.
06.05.2026 11:46 Відповісти
06.05.2026 11:46 Відповісти
ДонНАСА
06.05.2026 11:42 Відповісти
06.05.2026 11:42 Відповісти
ДноНАСА
показати весь коментар
06.05.2026 11:57 Відповісти
А краïнi крадуть та за кордон тiкають.....
Ото так воно i буде.....
06.05.2026 11:44 Відповісти
06.05.2026 11:44 Відповісти
і шо?
вербуються?
буряти закінчилися?
06.05.2026 11:47 Відповісти
06.05.2026 11:47 Відповісти
Та наберуть - тут і до ворожки не ходи
06.05.2026 11:51 Відповісти
06.05.2026 11:51 Відповісти
ну а ще будуть тепер в "трєтій, літній трудовой сємєстр" в дронотряди набирать, замість класики совка "яростний стройотряд!" ))
06.05.2026 12:00 Відповісти
06.05.2026 12:00 Відповісти
Просте питання - а ми?
Чи у нас студенти це ще діти, і пити / курити / трахатись їм вже можна, а на війну ще ні?
А повинно бути так:
06.05.2026 12:00 Відповісти
06.05.2026 12:00 Відповісти
А нашо про це українцям знати?(Ці студенти є ресурс для москалів,котрий вони зрощували з 2014 року,вже не кажу,що сім'ї їхні ждалі матушку-прастітутку завжди.
06.05.2026 12:28 Відповісти
06.05.2026 12:28 Відповісти
Норм тема, у нас так тоже нужно делать, так в принципе и делали когда рекрутеры с хубса какого-то приезжали к срочникам и рааскзавали сказки лапшу вешая на уши. Часть точно поедет. Естественный отбор
06.05.2026 15:59 Відповісти
06.05.2026 15:59 Відповісти
 
 