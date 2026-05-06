Міноборони РФ вербує студентів до військ безпілотних систем в університетах окупованого Донбасу

Міноборони Росії вербує студентів до військ безпілотних систем щонайменше у восьми університетах і п’яти коледжах на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це пише видання Радіо Свобода.

Журналісти встановили, що серед закладів - майже всі відомі "клони" університетів, які працюють під окупацією з 2014-го або 2022 року: так звані університети Даля, Туган-Барановського, ДонНТУ, ДонНАСА, Маріупольський технологічний та інші.

До вербування залучені адміністрації навчальних закладів, оскільки оформити документи студентам пропонують прямо у деканатах або спеціальних "військово-облікових" кабінетах.

А в "Донбаському державному технічному університеті" анонсують службу разом з іншими студентами цього ж закладу – в університетському загоні.

Російські вербувальники, агітуючи укладати контракт, маніпулюють нібито безпечними умовами служби для операторів БпЛА, можливістю звільнитися через рік, високими виплатами і "престижністю" цього виду військ РФ.

