Міноборони РФ вербує студентів до військ безпілотних систем в університетах окупованого Донбасу
Міноборони Росії вербує студентів до військ безпілотних систем щонайменше у восьми університетах і п’яти коледжах на окупованій території Донецької та Луганської областей.
Про це пише видання Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Журналісти встановили, що серед закладів - майже всі відомі "клони" університетів, які працюють під окупацією з 2014-го або 2022 року: так звані університети Даля, Туган-Барановського, ДонНТУ, ДонНАСА, Маріупольський технологічний та інші.
До вербування залучені адміністрації навчальних закладів, оскільки оформити документи студентам пропонують прямо у деканатах або спеціальних "військово-облікових" кабінетах.
А в "Донбаському державному технічному університеті" анонсують службу разом з іншими студентами цього ж закладу – в університетському загоні.
Російські вербувальники, агітуючи укладати контракт, маніпулюють нібито безпечними умовами служби для операторів БпЛА, можливістю звільнитися через рік, високими виплатами і "престижністю" цього виду військ РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як є будівля - то можна і бавитися в псевдоосвіту.
Хоча по факту - це не більше чим кружок "умєлиє ручки".
Ото так воно i буде.....
вербуються?
буряти закінчилися?
Чи у нас студенти це ще діти, і пити / курити / трахатись їм вже можна, а на війну ще ні?
А повинно бути так: