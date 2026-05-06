Минобороны РФ вербует студентов в войска беспилотных систем в университетах оккупированного Донбасса

Минобороны России вербует студентов в войска беспилотных систем как минимум в восьми университетах и пяти колледжах на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет издание Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Журналисты установили, что среди учебных заведений - почти все известные "клоны" университетов, которые работают под оккупацией с 2014-го или 2022 года: так называемые университеты Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, Мариупольский технологический и другие.

Читайте также: РФ хочет завербовать до 20 тысяч иностранцев и мигрантов в 2026 году, - данные ГУР

К вербовке привлечены администрации учебных заведений, поскольку оформить документы студентам предлагают прямо в деканатах или специальных "военно-учетных" кабинетах.

А в "Донбасском государственном техническом университете" анонсируют службу вместе с другими студентами этого же заведения - в университетском отряде.

Российские вербовщики, агитируя заключать контракт, манипулируют якобы безопасными условиями службы для операторов БПЛА, возможностью уволиться через год, высокими выплатами и "престижностью" этого вида войск РФ.

Читайте: Великобритания ввела санкции против схем РФ по вербовке мигрантов для войны