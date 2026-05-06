Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Вербовка Россией
797 13

Минобороны РФ вербует студентов в войска беспилотных систем в университетах оккупированного Донбасса

Минобороны России вербует студентов в войска беспилотных систем как минимум в восьми университетах и пяти колледжах на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет издание Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Журналисты установили, что среди учебных заведений - почти все известные "клоны" университетов, которые работают под оккупацией с 2014-го или 2022 года: так называемые университеты Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, Мариупольский технологический и другие.

Читайте также: РФ хочет завербовать до 20 тысяч иностранцев и мигрантов в 2026 году, - данные ГУР

К вербовке привлечены администрации учебных заведений, поскольку оформить документы студентам предлагают прямо в деканатах или специальных "военно-учетных" кабинетах.

А в "Донбасском государственном техническом университете" анонсируют службу вместе с другими студентами этого же заведения - в университетском отряде.

Российские вербовщики, агитируя заключать контракт, манипулируют якобы безопасными условиями службы для операторов БПЛА, возможностью уволиться через год, высокими выплатами и "престижностью" этого вида войск РФ.

Читайте: Великобритания ввела санкции против схем РФ по вербовке мигрантов для войны

армия РФ оккупация Донецкая область вербовка Луганская область
Топ комментарии
+3
Ого! Так там є університети, ба більше - є кого вербувати? Вербувати, не призивати?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:41 Ответить
+2
Прикинь - так "восемь лет дамбилибамбас" що всі будівлі колишніх університетів цілі залишились.
А як є будівля - то можна і бавитися в псевдоосвіту.
Хоча по факту - це не більше чим кружок "умєлиє ручки".
показать весь комментарий
06.05.2026 11:44 Ответить
+1
ДонНАСА
показать весь комментарий
06.05.2026 11:42 Ответить
А ти спробуй університет чи ПТУ у Бахмуті чи Попасній знайти.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:46 Ответить
ДонНАСА
показать весь комментарий
06.05.2026 11:42 Ответить
ДноНАСА
показать весь комментарий
06.05.2026 11:57 Ответить
А краïнi крадуть та за кордон тiкають.....
Ото так воно i буде.....
показать весь комментарий
06.05.2026 11:44 Ответить
і шо?
вербуються?
буряти закінчилися?
показать весь комментарий
06.05.2026 11:47 Ответить
Та наберуть - тут і до ворожки не ходи
показать весь комментарий
06.05.2026 11:51 Ответить
ну а ще будуть тепер в "трєтій, літній трудовой сємєстр" в дронотряди набирать, замість класики совка "яростний стройотряд!" ))
показать весь комментарий
06.05.2026 12:00 Ответить
Просте питання - а ми?
Чи у нас студенти це ще діти, і пити / курити / трахатись їм вже можна, а на війну ще ні?
А повинно бути так:
показать весь комментарий
06.05.2026 12:00 Ответить
А нашо про це українцям знати?(Ці студенти є ресурс для москалів,котрий вони зрощували з 2014 року,вже не кажу,що сім'ї їхні ждалі матушку-прастітутку завжди.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:28 Ответить
Норм тема, у нас так тоже нужно делать, так в принципе и делали когда рекрутеры с хубса какого-то приезжали к срочникам и рааскзавали сказки лапшу вешая на уши. Часть точно поедет. Естественный отбор
показать весь комментарий
06.05.2026 15:59 Ответить
 
 