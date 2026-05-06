Минобороны РФ вербует студентов в войска беспилотных систем в университетах оккупированного Донбасса
Минобороны России вербует студентов в войска беспилотных систем как минимум в восьми университетах и пяти колледжах на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом пишет издание Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Журналисты установили, что среди учебных заведений - почти все известные "клоны" университетов, которые работают под оккупацией с 2014-го или 2022 года: так называемые университеты Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, Мариупольский технологический и другие.
К вербовке привлечены администрации учебных заведений, поскольку оформить документы студентам предлагают прямо в деканатах или специальных "военно-учетных" кабинетах.
А в "Донбасском государственном техническом университете" анонсируют службу вместе с другими студентами этого же заведения - в университетском отряде.
Российские вербовщики, агитируя заключать контракт, манипулируют якобы безопасными условиями службы для операторов БПЛА, возможностью уволиться через год, высокими выплатами и "престижностью" этого вида войск РФ.
А як є будівля - то можна і бавитися в псевдоосвіту.
Хоча по факту - це не більше чим кружок "умєлиє ручки".
Чи у нас студенти це ще діти, і пити / курити / трахатись їм вже можна, а на війну ще ні?
