Великобритания ввела санкции против схем РФ по вербовке мигрантов для войны

Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против лиц и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины и производству беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении британского правительства.

Кого затронули санкции

Ограничения введены против 35 физических и юридических лиц.

Речь идет об участниках сетей, занимающихся вербовкой иностранцев и поставкой компонентов для российской военной промышленности.

Как работают схемы

В британском правительстве заявили, что мигрантов вводят в заблуждение, обещая лучшие условия жизни.

На самом деле их либо отправляют на фронт, либо заставляют работать на предприятиях, связанных с производством дронов.

"Их используют как "пушечное мясо" или как рабочую силу на военных заводах", – говорится в заявлении.

Отдельные программы и страны

Санкции касаются, в частности, программы "Алабуга Старт", связанной с производством дронов.

Также в список попали лица и компании из третьих стран, в частности Китая и Таиланда, которые поставляют компоненты для российских беспилотников.

Кто еще в списке

Под санкции попал Павел Никитин, связанный с разработкой дрона VT-40.

Отдельно указаны лица, организующие перевозку мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в Россию.

Реакция Великобритании

Министр по вопросам санкций Стивен Доути назвал такие практики "варварскими".

"Эти санкции направлены на тех, кто эксплуатирует людей и обеспечивает войну России", – заявил он.

"Эти санкции направлены на тех, кто эксплуатирует людей и обеспечивает войну России", – заявил он.