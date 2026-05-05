Великобритания ввела санкции против схем РФ по вербовке мигрантов для войны
Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против лиц и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины и производству беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении британского правительства.
Кого затронули санкции
Ограничения введены против 35 физических и юридических лиц.
Речь идет об участниках сетей, занимающихся вербовкой иностранцев и поставкой компонентов для российской военной промышленности.
Как работают схемы
В британском правительстве заявили, что мигрантов вводят в заблуждение, обещая лучшие условия жизни.
На самом деле их либо отправляют на фронт, либо заставляют работать на предприятиях, связанных с производством дронов.
"Их используют как "пушечное мясо" или как рабочую силу на военных заводах", – говорится в заявлении.
Отдельные программы и страны
Санкции касаются, в частности, программы "Алабуга Старт", связанной с производством дронов.
Также в список попали лица и компании из третьих стран, в частности Китая и Таиланда, которые поставляют компоненты для российских беспилотников.
Кто еще в списке
Под санкции попал Павел Никитин, связанный с разработкой дрона VT-40.
Отдельно указаны лица, организующие перевозку мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в Россию.
Реакция Великобритании
Министр по вопросам санкций Стивен Доути назвал такие практики "варварскими".
"Эти санкции направлены на тех, кто эксплуатирует людей и обеспечивает войну России", – заявил он.
