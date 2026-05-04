Все больше стран на официальном уровне признают проблему незаконного вербовки своих граждан в российскую армию.

об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



Прокуратура Перу начала расследование в связи с массовым исчезновением граждан, которых обманом заманили в российскую армию. Эти случаи квалифицируются как торговля людьми. На данный момент родственники уже подали 135 официальных заявлений об исчезновении, а правозащитники сообщают о гибели как минимум 13 человек.



Людям обещали легальную работу таксистами, поварами или инженерами и высокую зарплату. Вместо этого после прибытия в РФ у иностранцев отбирали паспорта, заставляли подписывать контракты на русском языке и после короткой военной подготовки отправляли на передовую.



"Ситуация в Перу идентична схемам, которые Россия ранее реализовывала в странах Африки. Использование иностранцев в качестве "пушечного мяса" становится системной государственной политикой Москвы", - пишут в ЦПД.

Активизация кремлевской пропаганды в Латинской Америке, Африке и Азии преследует четко прагматическую цель. За лозунгами о "многополярности" скрывается намерение РФ превратить жителей Глобального Юга в дешевый ресурс для компенсации потерь своей армии в войне.

