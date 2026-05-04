У Перу розпочали масштабне розслідування вербування громадян до армії РФ

Дедалі більше країн на офіційному рівні визнають проблему незаконного вербування своїх громадян у російську армію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Прокуратура Перу розпочала розслідування у звʼязку з масовим зникненням громадян, яких обманом заманили до російської армії. Ці випадки кваліфікуються як торгівля людьми. Наразі родичі вже подали 135 офіційних заяв про зникнення, а правозахисники повідомляють про загибель щонайменше 13 осіб.



Людям обіцяли легальну роботу таксистами, кухарями чи інженерами та високу зарплату. Натомість після прибуття до рф в іноземців відбирали паспорти, змушували підписувати контракти російською мовою та після короткої військової підготовки кидали на передову.



"Ситуація в Перу є ідентичною схемам, які росія раніше реалізувала в країнах Африки. Використання іноземців як "гарматного м’яса" стає системною державною політикою Москви", - пишуть у ЦПД.

Активізація Кремлівської пропаганди в Латинській Америці, Африці та Азії має чітко прагматичну мету. За гаслами про "багатополярність" приховується намір РФ перетворити жителів Глобального Півдня на дешевий ресурс для компенсації втрат своєї армії у війні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зірвала вербування іноземців до армії РФ у 6 країнах і знизила його у 39, - Коордштаб