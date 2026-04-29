Україна зірвала вербування іноземців до армії РФ у 6 країнах і знизила його у 39, - Коордштаб

Україна у 2025–2026 роках зупинила російський рекрутинг у шести країнах і суттєво знизила його масштаби ще у 39 державах світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net, про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час презентації звіту "Комбатанти, найманці чи жертви торгівлі людьми? Як Росія експлуатує іноземних бійців у війні проти України".

Росія залучає іноземців до війни, щоб компенсувати власні втрати і поповнювати армію. Протидія такому вербуванню допомагає зменшити її ресурси і впливати на перебіг війни.

З яких країн РФ вербує солдатів

За словами Усова, суттєво знизити вербування іноземців на війну вдалося у таких країнах:

Куба,

Непал,

Шрі-Ланка,

Єгипет,

Індія,

Сербія,

Сирія та

Пакистан.

Водночас є і зворотна тенденція – зростання рекрутингу у країнах Центральної Азії та пострадянського простору, зокрема в Узбекистані, Таджикистані, Білорусі, Казахстані, Азербайджані, Киргизстані, Вірменії, Молдові, Китаї та Туркменістані.

Скільки іноземців долучилися до армії РФ

Станом на зараз Україна ідентифікувала понад 28 000 іноземців, які долучилися до армії РФ. За словами Усова, це лише підтверджені дані з конкретними персональними даними, а реальна кількість може бути на 25–30% більшою.

Загалом у лавах російських військ представлені громадяни 136 країн, не враховуючи регулярної армії КНДР чисельністю понад 14 100 осіб.

Частину з них залучають до так званих м’ясних штурмів, де вони виконують роль "відкривашок" (термін, яким називають у російській армії іноземців) – тобто першими виявляють позиції українських сил

У Росії активно використовують іноземців не лише у бойових діях, а й на підприємствах військово-промислового комплексу. Найбільше таких громадян серед представників Індії, Непалу та Єгипту.

Яка ситуація станом на 2026 рік

Крім того, у 2026 році РФ планує укласти контракти ще з 18 500 іноземцями, що свідчить про зростання масштабів вербування. Для протидії цій схемі Україна готує запуск нового англомовного ресурсу Stop Russian Recruitment у межах проєкту "Хочу жить".

У полоні в Україні перебувають громадяни 48 країн, які воювали на боці РФ. За словами Усова, йдеться про сотні полонених іноземців, не десятки.

Раніше повідомлялося про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу, яких Росія завербувала на війну проти України.