Росія масово вербує африканців для війни проти України

Фото: GettyImages

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді планує цього тижня відвідати Росію, щоб обговорити проблему залучення громадян Кенії до російських збройних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами міністра, на уряд країни посилюється тиск з боку родичів кенійців, які опинилися втягнутими у війну проти України. Багато сімей вимагають від влади активних дій, щоб повернути громадян додому та припинити їхню участь у бойових діях.

Мудаваді зазначив, що Кенія прагне вирішити проблему дипломатичним шляхом і не має наміру діяти конфронтаційно. "Ми хочемо привернути увагу до страждань кенійських родин і знайти практичні рішення цієї проблеми", – наголосив він.

Також читайте: Весняна наступальна кампанія РФ уже провалилася, - Зеленський

Африканські країни реагують на вербування

Останнім часом з’являється дедалі більше повідомлень про вербування громадян африканських держав для участі у війні на боці Росії. За даними української сторони, у бойових діях можуть брати участь понад 1700 громадян африканських країн. Аналітики припускають, що реальна кількість може бути більшою.

За інформацією розвідки Кенії, серед цих людей може бути понад тисяча кенійців. Часто їх залучають через посередників, обіцяючи високооплачувану цивільну роботу або можливість навчання.

Подібна ситуація викликала занепокоєння також у Гані та Південній Африці. У лютому влада Гани повідомила, що понад 50 громадян країни загинули після того, як їх втягнули у бойові дії проти України.

Також читайте: СБУ викрила агента ФСБ, який "вербував" українців, щоб зареєструвати на них російські Старлінки. ФОТО

Масштаби вербування та розслідування

Уряд Південної Африки почав перевірку обставин, за яких її громадяни могли вирушити на війну. Влада з’ясовує, чи діяли посередницькі структури та чи могли бути використані старі мережі найманців.

Правозахисна організація Inpact повідомила, що у перевірених списках новобранців фігурують понад 1400 осіб із різних країн Африки. Серед держав із найбільшою кількістю рекрутів називають Камерун, Єгипет і Гану.

Експерти вважають, що ці дані можуть відображати лише частину масштабної системи вербування. Після оприлюднення звіту до правозахисників звернулися десятки родин, які підтвердили подібні схеми залучення людей.

Водночас більшість африканських урядів намагаються діяти обережно, щоб не загострювати дипломатичні відносини з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія масово вербує студентів, зокрема в окупованому Криму, - ЗМІ