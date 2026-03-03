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Новини Вербування Росією
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Росія масово вербує студентів, зокрема в окупованому Криму, - ЗМІ

РФ вербує студентів для війни проти України

Щонайменше 70 освітніх установ у 24 регіонах РФ, включно з тимчасово окупованим Кримом, застосовують тактику "батога і пряника", щоб вербувати студентів для участі у бойових діях проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це пише Military з посиланням на проєкт Echo.

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За даними видання, до залучення студентів до контрактів із Міноборони РФ причетні 57 університетів і 13 коледжів/технікумів. Автори наголошують, що реальна кількість навчальних закладів, залучених до набору, може бути більшою.

У низці російських вишів нібито запроваджують квоти на підготовку студентів до служби в армії РФ, повідомляє видання Echo.

Зокрема, йдеться про Російський економічний університет ім. Плеханова та Далекосхідний федеральний університет, де, за даними публікації, студентів залучають до військової служби через спеціальні програми.

"Батіг і пряник" та тиск на студентів

Echo описує підхід як "батіг і пряник": молоді обіцяють високі виплати, а подекуди — додаткові доплати "за рахунок університетів". Набір часто подають як працевлаштування у "сили безпілотних систем" і рекламують як "високотехнологічну кар’єру" з "корисними навичками".

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За інформацією видання, участь у війні вербувальники представляють як "академічну відпустку" з можливістю "спокійно продовжити навчання" після повернення.

Водночас автори матеріалу пишуть і про тиск: студентів можуть змушувати відвідувати зустрічі з рекрутерами, погрожувати санкціями за неявку, а окремих — викликати до адміністрації та схиляти до підписання контракту, зокрема тих, хто має низьку успішність.

У публікації також наводиться приклад із Новосибірська, де директор одного з коледжів, за твердженням Echo, називав "боягузами" студентів, які не висловили бажання йти на війну.

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Автор: 

росія (70353) вербування (309) студенти (468)
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В "стройотрядиы" за грошима більше не їздять?
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03.03.2026 07:33 Відповісти
І дивне мовчання, отих активних барцоф з ТЦК в Україні!!!
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03.03.2026 07:48 Відповісти
...і дійсно, нахіба студенти в Криму?
Ну, чомУ вони там можуть навчитися на курорті у рашистів?

до речі, Андрюліку (Сібіга) і Оксенчуку (Лісовий), а чому Україна досі не підняла питання щодо невизнання рашистських дипломів про вищу освіту в світі? Скажіть Зе, що про це він ще не гундосив в ООНі...
А які б чудові були санкції аж на 70 освітні установи у 24 регіонах рашки...

А які б чудові штрафи можна було б накласти на українські універи, що, наприклад, визнають рашистські дипломи доктора наук чи кандитата...🤮🤮🤮
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03.03.2026 08:00 Відповісти
 
 