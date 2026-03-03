Росія масово вербує студентів, зокрема в окупованому Криму, - ЗМІ

Щонайменше 70 освітніх установ у 24 регіонах РФ, включно з тимчасово окупованим Кримом, застосовують тактику "батога і пряника", щоб вербувати студентів для участі у бойових діях проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Military з посиланням на проєкт Echo.

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За даними видання, до залучення студентів до контрактів із Міноборони РФ причетні 57 університетів і 13 коледжів/технікумів. Автори наголошують, що реальна кількість навчальних закладів, залучених до набору, може бути більшою.

У низці російських вишів нібито запроваджують квоти на підготовку студентів до служби в армії РФ, повідомляє видання Echo.

Зокрема, йдеться про Російський економічний університет ім. Плеханова та Далекосхідний федеральний університет, де, за даними публікації, студентів залучають до військової служби через спеціальні програми.

"Батіг і пряник" та тиск на студентів

Echo описує підхід як "батіг і пряник": молоді обіцяють високі виплати, а подекуди — додаткові доплати "за рахунок університетів". Набір часто подають як працевлаштування у "сили безпілотних систем" і рекламують як "високотехнологічну кар’єру" з "корисними навичками".

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За інформацією видання, участь у війні вербувальники представляють як "академічну відпустку" з можливістю "спокійно продовжити навчання" після повернення.

Водночас автори матеріалу пишуть і про тиск: студентів можуть змушувати відвідувати зустрічі з рекрутерами, погрожувати санкціями за неявку, а окремих — викликати до адміністрації та схиляти до підписання контракту, зокрема тих, хто має низьку успішність.

У публікації також наводиться приклад із Новосибірська, де директор одного з коледжів, за твердженням Echo, називав "боягузами" студентів, які не висловили бажання йти на війну.

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