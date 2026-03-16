Россия массово вербует африканцев для войны против Украины

Фото: GettyImages

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади планирует на этой неделе посетить Россию, чтобы обсудить проблему вербовки граждан Кении в российские вооруженные силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам министра, на правительство страны усиливается давление со стороны родственников кенийцев, оказавшихся втянутыми в войну против Украины. Многие семьи требуют от властей активных действий, чтобы вернуть граждан домой и прекратить их участие в боевых действиях.

Мудавади отметил, что Кения стремится решить проблему дипломатическим путем и не намерена действовать конфронтационно. "Мы хотим привлечь внимание к страданиям кенийских семей и найти практические решения этой проблемы", – подчеркнул он.

Африканские страны реагируют на вербовку

В последнее время появляется все больше сообщений о вербовке граждан африканских государств для участия в войне на стороне России. По данным украинской стороны, в боевых действиях могут участвовать более 1700 граждан африканских стран. Аналитики предполагают, что реальное количество может быть больше.

По информации разведки Кении, среди этих людей может быть более тысячи кенийцев. Часто их привлекают через посредников, обещая высокооплачиваемую гражданскую работу или возможность обучения.

Подобная ситуация вызвала беспокойство также в Гане и Южной Африке. В феврале власти Ганы сообщили, что более 50 граждан страны погибли после того, как их втянули в боевые действия против Украины.

Масштабы вербовки и расследования

Правительство Южной Африки начало проверку обстоятельств, при которых ее граждане могли отправиться на войну. Власти выясняют, действовали ли посреднические структуры и могли ли быть использованы старые сети наемников.

Правозащитная организация Inpact сообщила, что в проверенных списках новобранцев фигурируют более 1400 человек из разных стран Африки. Среди государств с наибольшим количеством рекрутов называют Камерун, Египет и Гану.

Эксперты считают, что эти данные могут отражать лишь часть масштабной системы вербовки. После обнародования отчета к правозащитникам обратились десятки семей, которые подтвердили подобные схемы привлечения людей.

В то же время большинство африканских правительств стараются действовать осторожно, чтобы не обострять дипломатические отношения с Москвой.

