Обіцянки РФ кенійській стороні щодо припинення вербування були брехнею, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про залучення кенійських найманців до бойових дій з боку Росії.

Про це він написав у соцмережі Х.

РФ "поважає" домовленості

Так, він наголосив, що уряди африканських країн повинні протидіяти незаконному вербуванню, а не покладатися на обіцянки Москви.

"Ще один сумний урок того, як Росія "поважає" домовленості. Її обіцянки кенійській стороні були просто брехнею. Настав час не лише Кенії, але й урядам інших країн Африки усвідомити це і рішуче протидіяти незаконному вербуванню, а не просити Москву про послуги", – зазначив Сибіга.

Що передувало?

Відомо, що Кенія каратиме своїх громадян за службу у збройних формуваннях РФ.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що Москва і Найробі домовилися припинити вербування кенійців для участі у війні Росії проти України.

