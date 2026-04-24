Обіцянки РФ кенійській стороні щодо припинення вербування були брехнею, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про залучення кенійських найманців до бойових дій з боку Росії.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
РФ "поважає" домовленості
Так, він наголосив, що уряди африканських країн повинні протидіяти незаконному вербуванню, а не покладатися на обіцянки Москви.
"Ще один сумний урок того, як Росія "поважає" домовленості. Її обіцянки кенійській стороні були просто брехнею. Настав час не лише Кенії, але й урядам інших країн Африки усвідомити це і рішуче протидіяти незаконному вербуванню, а не просити Москву про послуги", – зазначив Сибіга.
Що передувало?
- Відомо, що Кенія каратиме своїх громадян за службу у збройних формуваннях РФ.
- Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що Москва і Найробі домовилися припинити вербування кенійців для участі у війні Росії проти України.
krot_lub
Urs
Вал Кочин #550865
