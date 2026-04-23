Групу найманців РФ із Кенії ліквідували на Харківщині, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
На Харківщині Сили оборони ліквідували ще одну групу найманців із Кенії, які воювали на боці РФ.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Серед ліквідованих вдалося встановити особу одного громадянина Кенії. Це Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 р.н.
"Разом із трьома іншими кенійцями — Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї — він прибув до Ярославля 23–24 жовтня 2025 року", - зазначили в ГУР.
Там вони підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт.
Водночас кенієць за своєю спеціальністю не служив - його перевели до штурмового підрозділу.
"На початку року його залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині. За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону", - розповіли у розвідці.
Звідки РФ вербує найманців?
До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.
Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.
Що передувало?
- Раніше у Зімбабве повідомили про загибель 15 громадян, завербованих для участі у війні Росії проти України.
- Відомо, що Кенія покарає своїх громадян за службу у збройних формуваннях РФ.
Може дивились фільм "Розмовляючі з вітром"? Там на рації (в штабі і в підрозділі) посадили індіанців якогось племені, мову яких знали тільки вони самі. Ворог був в ступорі...