Групу найманців РФ із Кенії ліквідували на Харківщині, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

На Харківщині Сили оборони ліквідували ще одну групу найманців із Кенії, які воювали на боці РФ.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Серед ліквідованих вдалося встановити особу одного громадянина Кенії. Це Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 р.н.

"Разом із трьома іншими кенійцями — Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї — він прибув до Ярославля 23–24 жовтня 2025 року", - зазначили в ГУР.

Там вони підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт.

Водночас кенієць за своєю спеціальністю не служив - його перевели до штурмового підрозділу.

"На початку року його залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині. За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону", - розповіли у розвідці.

Звідки РФ вербує найманців?

До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.

Що передувало?

+8
наприклад, арахамія точно так, непогано пристроївся. в оп-і своя акація з гніздом , банани, мівіна, сухарик попива,
показати весь коментар
23.04.2026 12:27 Відповісти
+7
Дурні! Сиділи б тихенько на пальмах, їли б банани та кокоси, а ні, "двіжухи" захотілося. Ось і результат.
показати весь коментар
23.04.2026 12:20 Відповісти
+5
Північних березових "абізян" вже і калачом не заманиш на Есь Вє О, то знайшли дурніших - пальмових приматів.
показати весь коментар
23.04.2026 12:22 Відповісти
Таки так, цей примат зліз з абхазьської пальми і приїхав вести нас в світле комуністичне майбутнє
показати весь коментар
23.04.2026 12:40 Відповісти
От не хотів нічого говорити про цих покидьків та рубероїд на рубероїді - це дуже красномовна світлина.
показати весь коментар
23.04.2026 12:35 Відповісти
Африканець-негр радіотелефоніст - то прикол такий .
показати весь коментар
23.04.2026 12:55 Відповісти
Угу, в 2гу світову США щоб не видумувати типу Енігми,радистами скрізь призначили,одне плем*я індіанців,їхню мову противник не міг розшифрувати.
показати весь коментар
23.04.2026 13:18 Відповісти
А що? Військова кацапська хитрість
Може дивились фільм "Розмовляючі з вітром"? Там на рації (в штабі і в підрозділі) посадили індіанців якогось племені, мову яких знали тільки вони самі. Ворог був в ступорі...
показати весь коментар
23.04.2026 13:20 Відповісти
,,І нєгри на танках танцюють,, (с) Із воспомінаній жон данєцкіх гєроєв апалчєнія.
показати весь коментар
23.04.2026 13:10 Відповісти
Сын плотнєга?
показати весь коментар
23.04.2026 13:21 Відповісти
Прикончили чорножопих фашистів ну і дуже добре!
показати весь коментар
23.04.2026 13:26 Відповісти
Тут бананів немає.
показати весь коментар
23.04.2026 13:41 Відповісти
Сафсем маладой
показати весь коментар
23.04.2026 14:20 Відповісти
вони могли воювати так само і за Україну бо це найманці. Чомусь ереф вербує по всьому світу а Україна ні.
показати весь коментар
23.04.2026 14:23 Відповісти
 
 