Группу наемников РФ из Кении ликвидировали в Харьковской области, - ГУР МО. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харьковской области Силы обороны ликвидировали ещё одну группу наёмников из Кении, воевавших на стороне РФ.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Среди ликвидированных удалось установить личность одного гражданина Кении. Это Ньямбура Эрик Мванги, 2003 г.р.
"Вместе с тремя другими кенийцами - Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи - он прибыл в Ярославль 23–24 октября 2025 года", - отметили в ГУР.
Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.
В то же время кениец по своей специальности не служил - его перевели в штурмовое подразделение.
"В начале года его привлекли к штурмовым действиям в районе населенного пункта Борова в Харьковской области. По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета во время попытки преодолеть kill-зону", - рассказали в разведке.
Откуда РФ вербует наемников?
В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.
По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно выше.
Что предшествовало?
- Ранее в Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, завербованных для участия в войне России против Украины.
- Известно, что Кения накажет своих граждан за службу в вооруженных формированиях РФ.
