РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13381 посетитель онлайн
Новости Фото Африканские наемники в РФ Иностранніе наемники в армии рф
2 013 7

Группу наемников РФ из Кении ликвидировали в Харьковской области, - ГУР МО. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области Силы обороны ликвидировали ещё одну группу наёмников из Кении, воевавших на стороне РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Среди ликвидированных удалось установить личность одного гражданина Кении. Это Ньямбура Эрик Мванги, 2003 г.р.

"Вместе с тремя другими кенийцами - Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи - он прибыл в Ярославль 23–24 октября 2025 года", - отметили в ГУР.

Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.

Группу наемников РФ из Кении ликвидировали в Харьковской области: что известно?

В то же время кениец по своей специальности не служил - его перевели в штурмовое подразделение.

"В начале года его привлекли к штурмовым действиям в районе населенного пункта Борова в Харьковской области. По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета во время попытки преодолеть kill-зону", - рассказали в разведке.

Откуда РФ вербует наемников?

В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.

По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно выше.

Что предшествовало?

Автор: 

Кения (51) ликвидация (4332) наемники рф (2076)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурні! Сиділи б тихенько на пальмах, їли б банани та кокоси, а ні, "двіжухи" захотілося. Ось і результат.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:20 Ответить
наприклад, арахамія точно так, непогано пристроївся. в оп-і своя акація з гніздом , банани, мівіна, сухарик попива,
показать весь комментарий
23.04.2026 12:27 Ответить
Таки так, цей примат зліз з абхазьської пальми і приїхав вести нас в світле комуністичне майбутнє
показать весь комментарий
23.04.2026 12:40 Ответить
Північних березових "абізян" вже і калачом не заманиш на Есь Вє О, то знайшли дурніших - пальмових приматів.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:22 Ответить
От не хотів нічого говорити про цих покидьків та рубероїд на рубероїді - це дуже красномовна світлина.
показать весь комментарий
23.04.2026 12:35 Ответить
Африканець-негр радіотелефоніст - то прикол такий .
показать весь комментарий
23.04.2026 12:55 Ответить
,,І нєгри на танках танцюють,, (с) Із воспомінаній жон данєцкіх гєроєв апалчєнія.
показать весь комментарий
23.04.2026 13:10 Ответить
 
 