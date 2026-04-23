Группу наемников РФ из Кении ликвидировали в Харьковской области, - ГУР МО. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области Силы обороны ликвидировали ещё одну группу наёмников из Кении, воевавших на стороне РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Среди ликвидированных удалось установить личность одного гражданина Кении. Это Ньямбура Эрик Мванги, 2003 г.р.







"Вместе с тремя другими кенийцами - Ванджиром Джозефом Камау, Каритхи Джоэлом Нгуре и Кибетом Рональдом Кипкуруи - он прибыл в Ярославль 23–24 октября 2025 года", - отметили в ГУР.

Смотрите также: Сорван прорыв войск РФ в районе Часова Яра, - 24 ОМБр. ВИДЕО

Там они подписали контракты и были направлены в учебный центр, где проходили подготовку всего полторы недели. После этого Мванги получил должность радиотелефониста и был отправлен на фронт.

В то же время кениец по своей специальности не служил - его перевели в штурмовое подразделение.

"В начале года его привлекли к штурмовым действиям в районе населенного пункта Борова в Харьковской области. По предварительным данным, Мванги погиб в результате удара украинского миномета во время попытки преодолеть kill-зону", - рассказали в разведке.

Читайте также: Более 27 тыс. иностранцев из 135 стран мира завербовала РФ на войну против Украины, - Коордштаб

Откуда РФ вербует наемников?

В десятку стран, откуда происходит наибольшее количество наемников, входят: Кения, Египет, Камерун, Гана, Нигерия, Уганда, Алжир, Мали, Южный Судан и Южно-Африканская Республика.



По состоянию на август 2025 года уже подтверждена гибель по меньшей мере 316 африканских наемников. Реальные потери, вероятно, значительно выше.

Читайте: Россия массово вербует африканцев для войны против Украины

Что предшествовало?

Ранее в Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, завербованных для участия в войне России против Украины.

Известно, что Кения накажет своих граждан за службу в вооруженных формированиях РФ.

Читайте также: Россия использует завербованных кенийцев в качестве дешевого пушечного мяса, - Сибига