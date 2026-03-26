На войне против Украины погибли 15 завербованных РФ граждан Зимбабве, еще 66 власти пытаются вернуть
В Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, завербованных для участия в войне России против Украины, а также о мерах по возвращению еще 66 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
По словам министра информации страны Жема Соды, правительство активизирует дипломатические усилия для возвращения граждан, которые остаются в живых.
Вербовка через фальшивые вакансии
Министр отметил, что граждан Зимбабве заманивали обманчивыми предложениями высокооплачиваемой работы.
По его словам, мошеннические агентства использовали социальные сети в качестве основного канала для вербовки.
Людей заставляли воевать
На практике завербованных лиц лишали документов и заставляли участвовать в боевых действиях.
"Они получают минимальную подготовку или вообще ее не имеют и попадают в ситуации, угрожающие их жизни. Когда получают ранения, гибнут или попадают в плен, вербовщики исчезают", – заявил Сода.
Обещанные деньги не выплачивают
Министр также подчеркнул, что во многих случаях завербованные не получают обещанного вознаграждения.
Зимбабве в настоящее время работает над возвращением выживших, а также над репатриацией тел погибших.
Подобные случаи есть и в других странах
Как отмечает издание, подобные случаи фиксировались и в других странах Африки, в частности - в Южной Африке, Кении и Нигерии.
Граждан этих государств также обманом привлекали в Россию под видом работы, но фактически отправляли на войну.
Ранее сообщалось, что Россия обманом привлекает граждан Африки в войну против Украины. В данное время в российской армии воюют более 1780 наемников из 36 африканских стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
