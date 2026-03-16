Кения и Россия договорились прекратить вербовку кенийцев на войну против Украины

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что Москва и Найроби договорились прекратить вербовку кенийцев для участия в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, Мудавади сделал это заявление после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Я хочу четко отметить, что мы договорились, что кенийцев больше не будут вербовать через (российское - ред.) Министерство обороны - они больше не будут привлекаться. Больше никого не будут забирать", - сказал он.

Мудавади добавил, что для тех кенийцев, которые нуждаются в помощи, организуют консульскую поддержку через соответствующие дипломатические каналы. Он также добавил, что не хочет, чтобы партнерство двух стран "определялось исключительно через призму программы специальной военной операции".

"Отношения между Кенией и Россией гораздо шире этого", - считает Мудавади.

Кенийцы якобы добровольно подписывали контракты с российской армией

Лавров со своей стороны заявил, что граждане Кении якобы добровольно подписывали контракты на участие в боевых действиях на стороне российской армии.

Более тысячи кенийцев могли быть завербованы для участия в войне на стороне РФ

В отчете кенийской разведки, представленном законодателям в феврале, говорилось о том, что более 1 000 кенийцев были завербованы для участия в войне в Украине на стороне России, что в пять раз превышает предыдущие оценки властей. После этого Найроби заявила, что хочет прекратить такую практику.

Масштабы вербовки и расследования

Правительство Южной Африки начало проверку обстоятельств, при которых ее граждане могли отправиться на войну. Власти выясняют, действовали ли посреднические структуры и могли ли быть использованы старые сети наемников.

Правозащитная организация Inpact сообщила, что в проверенных списках новобранцев фигурируют более 1400 человек из разных стран Африки. Среди государств с наибольшим количеством рекрутов называют Камерун, Египет и Гану.

Эксперты считают, что эти данные могут отражать лишь часть масштабной системы вербовки. После обнародования отчета к правозащитникам обратились десятки семей, которые подтвердили подобные схемы привлечения людей.

В то же время большинство африканских правительств стараются действовать осторожно, чтобы не обострять дипломатические отношения с Москвой.