Кенія і Росія домовилися припинити вербування кенійців на війну проти України

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що Москва і Найробі домовилися припинити вербування кенійців для участі у війні Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Reuters, Мудаваді зробив цю заяву після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві.

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"Я хочу чітко зазначити, що ми домовилися, що кенійців більше не будуть вербувати через (російське – ред.) Міністерство оборони — вони більше не залучатимуться. Більше нікого не будуть забирати", — сказав він.

Мудаваді додав, що для тих кенійців, які потребують допомоги, організують консульську підтримку через відповідні дипломатичні канали. Він також додав, що не хоче, щоб партнерство двох країн "визначалося виключно через призму програми спеціальної військової операції".

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"Відносини між Кенією та Росією набагато ширші за це", - вважає Мудаваді.

Кенійці нібито добровільно підписували контракти з російською армією

Лавров зі свого боку заявив, що громадяни Кенії нібито добровільно підписували контракти на участь у бойових діях на боці російської армії.

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Понад тисячу кенійців могли завербувати для участі у війні на боці РФ

У звіті кенійської розвідки, представленому законодавцям у лютому, йшлося про те, що понад 1 000 кенійців було завербовано для участі у війні в Україні на боці Росії, що вп'ятеро перевищує попередні оцінки влади. Після цього Найробі заявила, що хоче припинити таку практику.

Масштаби вербування та розслідування

Уряд Південної Африки почав перевірку обставин, за яких її громадяни могли вирушити на війну. Влада з’ясовує, чи діяли посередницькі структури та чи могли бути використані старі мережі найманців.

Правозахисна організація Inpact повідомила, що у перевірених списках новобранців фігурують понад 1400 осіб із різних країн Африки. Серед держав із найбільшою кількістю рекрутів називають Камерун, Єгипет і Гану.

Експерти вважають, що ці дані можуть відображати лише частину масштабної системи вербування. Після оприлюднення звіту до правозахисників звернулися десятки родин, які підтвердили подібні схеми залучення людей.

Водночас більшість африканських урядів намагаються діяти обережно, щоб не загострювати дипломатичні відносини з Москвою.