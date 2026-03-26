На війні проти України загинули 15 завербованих РФ громадян Зімбабве, ще 66 влада намагається повернути
У Зімбабве повідомили про загибель 15 громадян, завербованих для участі у війні Росії проти України, та про зусилля з повернення ще 66 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає The Washington Post.
За словами міністра інформації країни Жему Соди, уряд активізує дипломатичні зусилля для повернення громадян, які залишаються живими.
Вербування через фальшиві вакансії
Міністр зазначив, що громадян Зімбабве заманювали оманливими пропозиціями високооплачуваної роботи.
За його словами, шахрайські агентства використовували соціальні мережі як основний канал для вербування.
Людей змушували воювати
На практиці завербованих осіб позбавляли документів і змушували брати участь у бойових діях.
"Вони отримують мінімальну підготовку або взагалі її не мають і потрапляють у ситуації, що загрожують їхньому життю. Коли зазнають поранення, гинуть або потрапляють у полон, вербувальники зникають", – заявив Сода.
Обіцяних грошей не виплачують
Міністр також наголосив, що у багатьох випадках завербовані не отримують обіцяної винагороди.
Зімбабве наразі працює над поверненням тих, хто вижив, а також над репатріацією тіл загиблих.
Подібні випадки і в інших країнах
Як зазначає видання, подібні випадки фіксували й в інших країнах Африки, зокрема у Південній Африці, Кенії та Нігерії.
Громадян цих держав також обманом залучали до Росії під виглядом роботи, але фактично відправляли на війну.
Раніше повідомлялося, що Росія обманом залучає громадян Африки у війну проти України. Нині у російській армії воюють понад 1780 найманців із 36 африканських країн.
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