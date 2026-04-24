Обещания РФ кенийской стороне о прекращении вербовки были ложью, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения о привлечении кенийских наемников к боевым действиям со стороны России.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
РФ "уважает" договоренности
Так, он подчеркнул, что правительства африканских стран должны противодействовать незаконной вербовке, а не полагаться на обещания Москвы.
"Еще один печальный урок того, как Россия "уважает" договоренности. Ее обещания кенийской стороне были просто ложью. Пришло время не только Кении, но и правительствам других стран Африки осознать это и решительно противодействовать незаконной вербовке, а не просить Москву об услугах", – отметил Сибига.
Что предшествовало?
- Известно, что Кения будет наказывать своих граждан за службу в вооруженных формированиях РФ.
- Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что Москва и Найроби договорились прекратить вербовку кенийцев для участия в войне России против Украины.
krot_lub
Urs
Вал Кочин #550865
Igor #591922
