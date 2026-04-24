Обещания РФ кенийской стороне о прекращении вербовки были ложью, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения о привлечении кенийских наемников к боевым действиям со стороны России.

Об этом он написал в соцсети Х.

РФ "уважает" договоренности

Так, он подчеркнул, что правительства африканских стран должны противодействовать незаконной вербовке, а не полагаться на обещания Москвы.

"Еще один печальный урок того, как Россия "уважает" договоренности. Ее обещания кенийской стороне были просто ложью. Пришло время не только Кении, но и правительствам других стран Африки осознать это и решительно противодействовать незаконной вербовке, а не просить Москву об услугах", – отметил Сибига.

Что предшествовало?

Известно, что Кения будет наказывать своих граждан за службу в вооруженных формированиях РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что Москва и Найроби договорились прекратить вербовку кенийцев для участия в войне России против Украины.

