РФ хоче завербувати до 20 тисяч іноземців та мігрантів у 2026 році, - дані ГУР

Новини
Мігрантів змушують іти на фронт: ГУР розкрив плани РФ на 2026 рік

За даними проєкту ГУР МО України "Хочу жить", Росія активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів ― в усіх федеральних округах держави-агресора здійснено контрольні перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.

Росія мобілізує мігрантів

Перевірки провели головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу зс рф спільно зі службою з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян мвс росії.

Військкоматам доведено конкретні мобілізаційні показники: залучити до злочинної війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу.

Найбільше таких пунктів діє у центральному військовому окрузі - 30. У московському та південному округах - по 21, у східному - 14, найменше в ленінградському - 11.

 Загалом на 2026 рік міноборони рф планує набрати до окупаційної армії щонайменше 18 500 іноземних громадян.

Головний інтерес російського військового відомства становлять громадяни держав Центральної Азії:

Паралельно ведеться робота й за межами росії. Серед пріоритетних напрямків - Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші найбідніші країни Африки й Азії.

Псевдоприватні військові структури вербують іноземців

Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у регіонах рф займаються створені під контролем російських спецслужб, зокрема ґру, псевдоприватні військові структури: "редут", "конвой", "вагнер-2", "поток", "русские боевые братья", "факел", "патриот", "пламя", "сокол", "ветераны".

Схеми залучення іноземців, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, включають тиск та примус. Держава-агресор використовує правову вразливість іноземних громадян на своїй території, зокрема:

  •  завершення строку дії туристичної чи студентської візи;
  •  неможливість продовжити візу або легалізувати перебування у встановлені строки;
  •  адміністративні затримання за порушення міграційного законодавства рф.

У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану "альтернативу" у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув’язненням (подекуди лунали терміни до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань росії.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на території держави-агресора.

"Поїздка на росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні "смертників" та, зрештою, зогнити в українській землі", - наголошують у ГУР.

