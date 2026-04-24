"Якщо ви підете на війну, мені доведеться вас убити": український військовий зірвав вербування студентів. ВIДЕО
У Кубанському державному аграрному університеті закритий захід, на якому студентів переконували підписувати контракти з Міноборони РФ, завершився несподіваним скандалом.
Замість очікуваного "російського героя", організатори вивели на екран людину, яка назвалася військовослужбовцем Збройних сил України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".
Подробиці
Під час відеоконференції в заповненій лекційній залі до розмови підключили чоловіка в камуфляжі та балаклаві. Організатори вважали, що це російський військовий, який розповість про "переваги" служби, проте чоловік звернувся до студентів із суворим попередженням.
"Я насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати: не дай Боже ви підете сюди, мені доведеться вас убити - кожного, хто підпише цей контракт", - заявив він.
Військовий також зазначив, що обличчя всіх присутніх, включно з ректором та агітаторами, вже ідентифіковані. Він додав, що російська армія зазнає колосальних втрат, а командири вимагають гроші у підлеглих. Після короткої промови зв’язок із ним перервали.
Що передувало?
Інцидент стався на тлі масової кампанії з вербування студентів у російських ВНЗ, яка активізувалася наприкінці 2025 року.
Студентам обіцяють службу терміном на один рік у безпілотних військах "на особливих умовах", хоча правозахисники попереджають, що вербувальники не можуть цього гарантувати.
Російська влада поставила перед вишами план із набору контрактників на війну - 2% від кількості студентів, повідомляло 1 квітня видання Faridaily. Також відомо, що Міноборони РФ до кінця 2026 року планує набрати 78,8 тисячі осіб до військ безпілотних систем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для майже 2.000.000 орків, з 2014 року, що вдерлися в Україну, це уже стало реальністю, з табличками на партах….
Але спецоперація була проведена на "Відмінно"!
Ого ханьку через десять балаклав можна впізнати
😂
Тож першу частину відосу ти спостерігав типову совкову "обязаловку" присутності на "важливому заході" - коли всі сидять, ніхєра не слухають, просто дрімають з відкритими очима.
А друга половина - видно, що в залі дехто все ж таки слухав і якось почав реагувати. А якийсь штрих з організаторів, як ти бачив, аж застрибав - побіг відключати.
Але чомусь лише в цьому окремо взятому випадку,
на решту точно таких самих "бригад" вона чомусь уваги не звертає. Дивина...
Просто, на жаль, ждунів, поцінювачів російської попси, онуків бабусь, що щиро розповідали про "бєсплатниє квартіри" та "самоє вкусноє в міре мороженоє" набагато більше, ніж росіян, які співчувають Україні. І нафтодоларів, якими фсб спокушають жадібних вкраїнчиків (не плутати з українцями, будь ласка!) теж поки що багато.
Ти зрозумій - для них це була "обязаловка", як в совку - всі повинні були бути присутніми, без виключення. По спискам. От всі сиділи і СПАЛИ з відкритими очима. Бо це совкова традиція і відповідна навичка. Ти просто там, схоже не жив, бо дуже молодий, і не знаєш, що то такеє "собраніє па вапросам...", а також як воно виглядає в натурі.