"Якщо ви підете на війну, мені доведеться вас убити": український військовий зірвав вербування студентів. ВIДЕО

У Кубанському державному аграрному університеті закритий захід, на якому студентів переконували підписувати контракти з Міноборони РФ, завершився несподіваним скандалом.

Замість очікуваного "російського героя", організатори вивели на екран людину, яка назвалася військовослужбовцем Збройних сил України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Подробиці

Під час відеоконференції в заповненій лекційній залі до розмови підключили чоловіка в камуфляжі та балаклаві. Організатори вважали, що це російський військовий, який розповість про "переваги" служби, проте чоловік звернувся до студентів із суворим попередженням.

"Я насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати: не дай Боже ви підете сюди, мені доведеться вас убити - кожного, хто підпише цей контракт", - заявив він.

Військовий також зазначив, що обличчя всіх присутніх, включно з ректором та агітаторами, вже ідентифіковані. Він додав, що російська армія зазнає колосальних втрат, а командири вимагають гроші у підлеглих. Після короткої промови зв’язок із ним перервали.

Що передувало?

Інцидент стався на тлі масової кампанії з вербування студентів у російських ВНЗ, яка активізувалася наприкінці 2025 року.

Студентам обіцяють службу терміном на один рік у безпілотних військах "на особливих умовах", хоча правозахисники попереджають, що вербувальники не можуть цього гарантувати.

Російська влада поставила перед вишами план із набору контрактників на війну - 2% від кількості студентів, повідомляло 1 квітня видання Faridaily. Також відомо, що Міноборони РФ до кінця 2026 року планує набрати 78,8 тисячі осіб до військ безпілотних систем.

Дієво, наочно та по суті питання для московитів!!
Для майже 2.000.000 орків, з 2014 року, що вдерлися в Україну, це уже стало реальністю, з табличками на партах….
24.04.2026 14:54 Відповісти
Оце так пердімонокль у кацапів намалювався!
24.04.2026 14:57 Відповісти
БРАВООО!!!
24.04.2026 14:59 Відповісти
Витончено проведена операція. Аплодую.
24.04.2026 14:59 Відповісти
ЭТА Фантомас! Слава ЗСУ!
24.04.2026 15:14 Відповісти
Геніально.
24.04.2026 15:01 Відповісти
український "шабак"
24.04.2026 15:02 Відповісти
"Зачет"!
24.04.2026 15:03 Відповісти
тепер м'яч знов на стороні Вольнова.
24.04.2026 15:05 Відповісти
хоча схоже що це таки Вольнов і був. Почерк його.
24.04.2026 15:14 Відповісти
Голос не Вольнова.
Але спецоперація була проведена на "Відмінно"!
24.04.2026 17:44 Відповісти
звісно ж голос не Вольнова, бо голос майора Чєрнобаєва вся расія давно знає, і він би спалився вже на перших словах цього спіча, а текст треба ж було поступово довести до кінцевого апогея.
24.04.2026 17:52 Відповісти
Який Вольнов в біса.
Ого ханьку через десять балаклав можна впізнати
24.04.2026 20:26 Відповісти
А ще не завадило такі акції провести у ЗМІ тих країн, звідки раша вербує іноземних найманців і підкрипити фото і відео їхніх 200.
24.04.2026 15:07 Відповісти
Впевнений що прищаві Ваньки довго сратимуть кирпічами після такого попередження.
24.04.2026 15:11 Відповісти
Хулиганы!!!🤪😵‍💫
24.04.2026 15:12 Відповісти
на кого це розраховано? там жодний кацап голови не повернув на ці слова! доручить монтування фейків професіоналам!
24.04.2026 15:14 Відповісти
Гарний нік
24.04.2026 15:22 Відповісти
Як живий
😂
24.04.2026 15:56 Відповісти
Якщо ти думаєш, що там прямо натовпами після подібних роликів/виступів записуються "на есвєо" - то ти помиляєшся. Всі там все розуміють. Ніякі студенти добровільно ні на які контракти не підписуються. Просто по виконавчій вертикалі в них зараз пресують всіх - комунальників, ВНЗ та навіть комерційні фірми щодо "плану по контрактникам".

Тож першу частину відосу ти спостерігав типову совкову "обязаловку" присутності на "важливому заході" - коли всі сидять, ніхєра не слухають, просто дрімають з відкритими очима.

А друга половина - видно, що в залі дехто все ж таки слухав і якось почав реагувати. А якийсь штрих з організаторів, як ти бачив, аж застрибав - побіг відключати.
24.04.2026 16:14 Відповісти
зареєструвався на днях пєтушара?
24.04.2026 17:21 Відповісти
24.04.2026 15:14 Відповісти
Ну це ще питання хто кого першим вб'є. Бо нша пропаганда чомусь завжди з кацапів робить дурнів ,але чомусь саме кацапи вербують українських студентів прищавих Іванців ,а не навпаки .
24.04.2026 15:15 Відповісти
Ви не знаєте чому? Тому що у нас СБЗ замість СБУ.
24.04.2026 15:28 Відповісти
У вівторок СБУ дуже гарно відпрацювала, поклавши бридких людоловів писками в асфальт.
Але чомусь лише в цьому окремо взятому випадку,
на решту точно таких самих "бригад" вона чомусь уваги не звертає. Дивина...
24.04.2026 16:00 Відповісти
Є і навпаки. Чи думаєте, що той самокат перед генералом сам вибухнув?
Просто, на жаль, ждунів, поцінювачів російської попси, онуків бабусь, що щиро розповідали про "бєсплатниє квартіри" та "самоє вкусноє в міре мороженоє" набагато більше, ніж росіян, які співчувають Україні. І нафтодоларів, якими фсб спокушають жадібних вкраїнчиків (не плутати з українцями, будь ласка!) теж поки що багато.
24.04.2026 16:14 Відповісти
Оце красива акція, класс! Молодці 👏. Максимально коректне, доходчиве, і зрозуміле звернення.
24.04.2026 15:52 Відповісти
Це п'ять !
24.04.2026 16:04 Відповісти
Вольнов і команда- молодці!
24.04.2026 16:10 Відповісти
Ви що не бачите, що це фальшивка? Він сказав, що він український військовий, і жодної реакції в аудиторії. Чувачок, як ішов по сходах і дивився на свій телефон навіть окон не моргнув на цю фразу. Агітатори, що стояли перед студентами так між собю розмовляли. Ласкаво просимо в кацапську (українську) брехню. МОЛОДЦІ.
24.04.2026 16:14 Відповісти
Ну, реакція була. Ти бачив - як застрибав один з "організаторів"? Побіг швиденько відключати... Та і в залі почалося "шевєлєніє".

Ти зрозумій - для них це була "обязаловка", як в совку - всі повинні були бути присутніми, без виключення. По спискам. От всі сиділи і СПАЛИ з відкритими очима. Бо це совкова традиція і відповідна навичка. Ти просто там, схоже не жив, бо дуже молодий, і не знаєш, що то такеє "собраніє па вапросам...", а також як воно виглядає в натурі.
24.04.2026 16:22 Відповісти
Дякую за комлімент. Приємно коли тебе вважають дуже молодим в 65-ть.
24.04.2026 16:29 Відповісти
Ну, якщо ти в віці 12-30 ні разу не був на подібних "собраніях", в совку, то хто ти - взагалі не зрозуміло. Я от, в свої "трішки за 50" - добре пам'ятаю такі події і дрімання з відкритими очима.
24.04.2026 17:12 Відповісти
Попроси Соловйова, щоби записав тебе до своїх глядачів. Там якраз таких віруючих, як и дофіга і трохи.
24.04.2026 21:56 Відповісти
Да уж. Скоро будуть ліквідовувати 50 тисяч москалів щомісяця. Або 100.
24.04.2026 16:22 Відповісти
Лаптєголовим тільки так і роз'яснювати, по іншому вони не розуміють.
24.04.2026 16:51 Відповісти
Прикольна кумєдія, звісно, але з тими нарізками/стиковками кадрів і тим що на ноуті доповідача в аудиторії і загальною реакцією присутніх надане відео виглядає трохи недоробленим.
24.04.2026 17:03 Відповісти
Аговсь.... скільки можна вішати цю туфту... зклеїли два абсолютно різних відео.
24.04.2026 17:06 Відповісти
Ну там зараз фсб організаторам яйця в двері зажимає. І це ще один варіант розплати за війну рашистам.
24.04.2026 18:03 Відповісти
Це просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
24.04.2026 18:14 Відповісти
Дякуємо всім Захисникам і Захисницям України! Слава ЗСУ! Хай щастить! 🍀Перемоги та миру!💛💙
24.04.2026 18:50 Відповісти
Уявляю, як зараз дрищуть під себе ті, хто організував цей захід, а особливо оператор...
24.04.2026 20:07 Відповісти
Гарна робота.
24.04.2026 21:15 Відповісти
👍
24.04.2026 21:53 Відповісти
 
 