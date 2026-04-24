РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10204 посетителя онлайн
Новости Вербовка Россией
21 940 43

"Если вы пойдете на войну, мне придется вас убить": украинский военный сорвал вербовку студентов. ВИДЕО

В Кубанском государственном аграрном университете закрытое мероприятие, на котором студентов убеждали подписать контракты с Минобороны РФ, завершилось неожиданным скандалом.

Вместо ожидаемого "российского героя" организаторы вывели на экран человека, который назвался военнослужащим Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Во время видеоконференции в переполненном лекционном зале к разговору подключили мужчину в камуфляже и балаклаве. Организаторы полагали, что это российский военный, который расскажет о "преимуществах" службы, однако мужчина обратился к студентам со строгим предупреждением.

"Я на самом деле военный, только не российский, а украинский. И хочу вам сказать: не дай Бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить - каждого, кто подпишет этот контракт", - заявил он.

Военный также отметил, что лица всех присутствующих, включая ректора и агитаторов, уже идентифицированы. Он добавил, что российская армия несет колоссальные потери, а командиры требуют деньги у подчиненных. После короткой речи связь с ним прервали.

Что предшествовало?

Инцидент произошел на фоне массовой кампании по вербовке студентов в российских вузах, которая активизировалась в конце 2025 года.

Студентам обещают службу сроком на один год в беспилотных войсках "на особых условиях", хотя правозащитники предупреждают, что вербовщики не могут этого гарантировать.

Российские власти поставили перед вузами план по набору контрактников на войну - 2% от числа студентов, сообщало 1 апреля издание Faridaily. Также известно, что Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем.

Автор: 

Кубань (106) россия (97261) Минобороны рф (952) вербовка (308) студенты (686) война в Украине (8098)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дієво, наочно та по суті питання для московитів!!
Для майже 2.000.000 орків, з 2014 року, що вдерлися в Україну, це уже стало реальністю, з табличками на партах….
показать весь комментарий
24.04.2026 14:54 Ответить
Оце так пердімонокль у кацапів намалювався!
показать весь комментарий
24.04.2026 14:57 Ответить
БРАВООО!!!
показать весь комментарий
24.04.2026 14:59 Ответить
Витончено проведена операція. Аплодую.
показать весь комментарий
24.04.2026 14:59 Ответить
ЭТА Фантомас! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.04.2026 15:14 Ответить
Геніально.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:01 Ответить
український "шабак"
показать весь комментарий
24.04.2026 15:02 Ответить
"Зачет"!
показать весь комментарий
24.04.2026 15:03 Ответить
тепер м'яч знов на стороні Вольнова.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:05 Ответить
хоча схоже що це таки Вольнов і був. Почерк його.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:14 Ответить
Голос не Вольнова.
Але спецоперація була проведена на "Відмінно"!
показать весь комментарий
24.04.2026 17:44 Ответить
звісно ж голос не Вольнова, бо голос майора Чєрнобаєва вся расія давно знає, і він би спалився вже на перших словах цього спіча, а текст треба ж було поступово довести до кінцевого апогея.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:52 Ответить
Який Вольнов в біса.
Ого ханьку через десять балаклав можна впізнати
показать весь комментарий
24.04.2026 20:26 Ответить
А ще не завадило такі акції провести у ЗМІ тих країн, звідки раша вербує іноземних найманців і підкрипити фото і відео їхніх 200.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:07 Ответить
Впевнений що прищаві Ваньки довго сратимуть кирпічами після такого попередження.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:11 Ответить
Хулиганы!!!🤪😵‍💫
показать весь комментарий
24.04.2026 15:12 Ответить
на кого це розраховано? там жодний кацап голови не повернув на ці слова! доручить монтування фейків професіоналам!
показать весь комментарий
24.04.2026 15:14 Ответить
Гарний нік
показать весь комментарий
24.04.2026 15:22 Ответить
Як живий
😂
показать весь комментарий
24.04.2026 15:56 Ответить
Якщо ти думаєш, що там прямо натовпами після подібних роликів/виступів записуються "на есвєо" - то ти помиляєшся. Всі там все розуміють. Ніякі студенти добровільно ні на які контракти не підписуються. Просто по виконавчій вертикалі в них зараз пресують всіх - комунальників, ВНЗ та навіть комерційні фірми щодо "плану по контрактникам".

Тож першу частину відосу ти спостерігав типову совкову "обязаловку" присутності на "важливому заході" - коли всі сидять, ніхєра не слухають, просто дрімають з відкритими очима.

А друга половина - видно, що в залі дехто все ж таки слухав і якось почав реагувати. А якийсь штрих з організаторів, як ти бачив, аж застрибав - побіг відключати.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:14 Ответить
зареєструвався на днях пєтушара?
показать весь комментарий
24.04.2026 17:21 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 15:14 Ответить
Ну це ще питання хто кого першим вб'є. Бо нша пропаганда чомусь завжди з кацапів робить дурнів ,але чомусь саме кацапи вербують українських студентів прищавих Іванців ,а не навпаки .
показать весь комментарий
24.04.2026 15:15 Ответить
Ви не знаєте чому? Тому що у нас СБЗ замість СБУ.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:28 Ответить
У вівторок СБУ дуже гарно відпрацювала, поклавши бридких людоловів писками в асфальт.
Але чомусь лише в цьому окремо взятому випадку,
на решту точно таких самих "бригад" вона чомусь уваги не звертає. Дивина...
показать весь комментарий
24.04.2026 16:00 Ответить
Поцікавтеся тонкощами тієї операції. ТЦКашники хапнули кур'єра митниці з відкатом для СБУ, той мав за "кришування" передати 30 000 долларів.
показать весь комментарий
24.04.2026 21:37 Ответить
Є і навпаки. Чи думаєте, що той самокат перед генералом сам вибухнув?
Просто, на жаль, ждунів, поцінювачів російської попси, онуків бабусь, що щиро розповідали про "бєсплатниє квартіри" та "самоє вкусноє в міре мороженоє" набагато більше, ніж росіян, які співчувають Україні. І нафтодоларів, якими фсб спокушають жадібних вкраїнчиків (не плутати з українцями, будь ласка!) теж поки що багато.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:14 Ответить
Оце красива акція, класс! Молодці 👏. Максимально коректне, доходчиве, і зрозуміле звернення.
показать весь комментарий
24.04.2026 15:52 Ответить
Це п'ять !
показать весь комментарий
24.04.2026 16:04 Ответить
Вольнов і команда- молодці!
показать весь комментарий
24.04.2026 16:10 Ответить
Ви що не бачите, що це фальшивка? Він сказав, що він український військовий, і жодної реакції в аудиторії. Чувачок, як ішов по сходах і дивився на свій телефон навіть окон не моргнув на цю фразу. Агітатори, що стояли перед студентами так між собю розмовляли. Ласкаво просимо в кацапську (українську) брехню. МОЛОДЦІ.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:14 Ответить
Ну, реакція була. Ти бачив - як застрибав один з "організаторів"? Побіг швиденько відключати... Та і в залі почалося "шевєлєніє".

Ти зрозумій - для них це була "обязаловка", як в совку - всі повинні були бути присутніми, без виключення. По спискам. От всі сиділи і СПАЛИ з відкритими очима. Бо це совкова традиція і відповідна навичка. Ти просто там, схоже не жив, бо дуже молодий, і не знаєш, що то такеє "собраніє па вапросам...", а також як воно виглядає в натурі.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:22 Ответить
Дякую за комлімент. Приємно коли тебе вважають дуже молодим в 65-ть.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:29 Ответить
Ну, якщо ти в віці 12-30 ні разу не був на подібних "собраніях", в совку, то хто ти - взагалі не зрозуміло. Я от, в свої "трішки за 50" - добре пам'ятаю такі події і дрімання з відкритими очима.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:12 Ответить
Да уж. Скоро будуть ліквідовувати 50 тисяч москалів щомісяця. Або 100.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:22 Ответить
Лаптєголовим тільки так і роз'яснювати, по іншому вони не розуміють.
показать весь комментарий
24.04.2026 16:51 Ответить
Прикольна кумєдія, звісно, але з тими нарізками/стиковками кадрів і тим що на ноуті доповідача в аудиторії і загальною реакцією присутніх надане відео виглядає трохи недоробленим.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:03 Ответить
Аговсь.... скільки можна вішати цю туфту... зклеїли два абсолютно різних відео.
показать весь комментарий
24.04.2026 17:06 Ответить
Ну там зараз фсб організаторам яйця в двері зажимає. І це ще один варіант розплати за війну рашистам.
показать весь комментарий
24.04.2026 18:03 Ответить
Це просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
24.04.2026 18:14 Ответить
Дякуємо всім Захисникам і Захисницям України! Слава ЗСУ! Хай щастить! 🍀Перемоги та миру!💛💙
показать весь комментарий
24.04.2026 18:50 Ответить
Уявляю, як зараз дрищуть під себе ті, хто організував цей захід, а особливо оператор...
показать весь комментарий
24.04.2026 20:07 Ответить
Гарна робота.
показать весь комментарий
24.04.2026 21:15 Ответить
 
 