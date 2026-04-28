РФ хочет завербовать до 20 тысяч иностранцев и мигрантов в 2026 году, - данные ГУР

По данным проекта ГУР МО Украины "Хочу жить", Россия активизирует усилия по набору иностранцев, в частности мигрантов, в оккупационную армию - во всех федеральных округах государства-агрессора проведены контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом сообщило ГУР МО.

Россия мобилизует мигрантов

Проверки провели Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ совместно со Службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

Военкоматам предписаны конкретные мобилизационные показатели: привлечь к преступной войне против Украины от 0,5% до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе. Вербовка происходит через 97 пунктов отбора на контрактную службу.

Больше всего таких пунктов действует в Центральном военном округе - 30. В Московском и Южном округах - по 21, в Восточном - 14, меньше всего в Ленинградском - 11.

Всего на 2026 год Минобороны РФ планирует набрать в оккупационную армию не менее 18 500 иностранных граждан.

Основной интерес российского военного ведомства представляют граждане государств Центральной Азии:

Казахстана,

Кыргызстана,

Узбекистана и

Таджикистана.

Параллельно ведется работа и за пределами России. Среди приоритетных направлений - Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди и другие беднейшие страны Африки и Азии.

Псевдочастные военные структуры вербуют иностранцев

Помимо официальных пунктов набора, вербовкой в регионах РФ занимаются созданные под контролем российских спецслужб, в частности ГРУ, псевдочастные военные структуры: "Редут", "Конвой", "вагнер-2", "поток", "русские боевые братья", "факел", "патриот", "пламя", "сокол", "ветераны".

Схемы привлечения иностранцев, помимо обещаний денег, льгот и российского гражданства, включают давление и принуждение. Государство-агрессор использует правовую уязвимость иностранных граждан на своей территории, в частности:

истечение срока действия туристической или студенческой визы;

невозможность продлить визу или легализовать пребывание в установленные сроки;

административные задержания за нарушение миграционного законодательства РФ.

В таких условиях, в основном созданных российским режимом намеренно, иностранцам предлагают так называемую "альтернативу" в виде участия в войне. Фактически все сводится к выбору между длительным заключением (иногда звучали сроки до 8 лет) и подписанием контракта на прохождение службы в составе вооруженных формирований России.

ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на территории государства-агрессора.

"Поездка в Россию - это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и, в конечном итоге, сгнить в украинской земле", - подчеркивают в ГУР.