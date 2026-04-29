Украина сорвала вербовку иностранцев в армию РФ в 6 странах и снизила ее в 39, — Коордштаб
В 2025–2026 годах Украина пресекла российский вербовщиков в шести странах и существенно сократила их масштабы ещё в 39 государствах мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net, об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время презентации отчета "Комбатанты, наемники или жертвы торговли людьми? Как Россия эксплуатирует иностранных бойцов в войне против Украины".
Россия привлекает иностранцев к войне, чтобы компенсировать собственные потери и пополнять армию. Противодействие такой вербовке помогает уменьшить ее ресурсы и влиять на ход войны.
Из каких стран РФ вербует солдат
По словам Усова, существенно снизить вербовку иностранцев на войну удалось в следующих странах:
- Куба,
- Непал,
- Шри-Ланка,
- Египет,
- Индия,
- Сербия,
- Сирия и
- Пакистан.
В то же время наблюдается и обратная тенденция – рост рекрутинга в странах Центральной Азии и постсоветского пространства, в частности в Узбекистане, Таджикистане, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Армении, Молдове, Китае и Туркменистане.
Сколько иностранцев вступили в армию РФ
На данный момент Украина идентифицировала более 28 000 иностранцев, присоединившихся к армии РФ. По словам Усова, это лишь подтвержденные данные с конкретными персональными данными, а реальное количество может быть на 25–30% больше.
В целом в рядах российских войск представлены граждане 136 стран, не считая регулярной армии КНДР численностью более 14 100 человек.
Часть из них привлекают к так называемым "мясным штурмам", где они выполняют роль "открывашек" (термин, которым в российской армии называют иностранцев) — то есть первыми выявляют позиции украинских сил.
В России активно используют иностранцев не только в боевых действиях, но и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Больше всего таких граждан среди представителей Индии, Непала и Египта.
Какова ситуация по состоянию на 2026 год
Кроме того, в 2026 году РФ планирует заключить контракты еще с 18 500 иностранцами, что свидетельствует о росте масштабов вербовки. Для противодействия этой схеме Украина готовит запуск нового англоязычного ресурса Stop Russian Recruitment в рамках проекта "Хочу жить".
В плену в Украине находятся граждане 48 стран, которые воевали на стороне РФ. По словам Усова, речь идет о сотнях пленных иностранцев, а не десятках.
Ранее сообщалось о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, которых Россия завербовала на войну против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міндічі звикли підігрувати торговим партнерам