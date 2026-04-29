Новости У РФ мигрантов будут вербовать на войну Россия вербует на войну в Украине иностранцев
Украина сорвала вербовку иностранцев в армию РФ в 6 странах и снизила ее в 39, — Коордштаб

Более 28 тысяч иностранцев в войсках РФ: Украина противодействует рекрутингу

В 2025–2026 годах Украина пресекла российский вербовщиков в шести странах и существенно сократила их масштабы ещё в 39 государствах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net, об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время презентации отчета "Комбатанты, наемники или жертвы торговли людьми? Как Россия эксплуатирует иностранных бойцов в войне против Украины".

Россия привлекает иностранцев к войне, чтобы компенсировать собственные потери и пополнять армию. Противодействие такой вербовке помогает уменьшить ее ресурсы и влиять на ход войны. 

Из каких стран РФ вербует солдат

По словам Усова, существенно снизить вербовку иностранцев на войну удалось в следующих странах:

  • Куба,
  • Непал,
  • Шри-Ланка,
  • Египет,
  • Индия,
  • Сербия,
  • Сирия и
  • Пакистан.

В то же время наблюдается и обратная тенденция – рост рекрутинга в странах Центральной Азии и постсоветского пространства, в частности в Узбекистане, Таджикистане, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Армении, Молдове, Китае и Туркменистане.

Сколько иностранцев вступили в армию РФ

На данный момент Украина идентифицировала более 28 000 иностранцев, присоединившихся к армии РФ. По словам Усова, это лишь подтвержденные данные с конкретными персональными данными, а реальное количество может быть на 25–30% больше.

В целом в рядах российских войск представлены граждане 136 стран, не считая регулярной армии КНДР численностью более 14 100 человек.

Часть из них привлекают к так называемым "мясным штурмам", где они выполняют роль "открывашек" (термин, которым в российской армии называют иностранцев) — то есть первыми выявляют позиции украинских сил.

В России активно используют иностранцев не только в боевых действиях, но и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Больше всего таких граждан среди представителей Индии, Непала и Египта.

Какова ситуация по состоянию на 2026 год

Кроме того, в 2026 году РФ планирует заключить контракты еще с 18 500 иностранцами, что свидетельствует о росте масштабов вербовки. Для противодействия этой схеме Украина готовит запуск нового англоязычного ресурса Stop Russian Recruitment в рамках проекта "Хочу жить".

В плену в Украине находятся граждане 48 стран, которые воевали на стороне РФ. По словам Усова, речь идет о сотнях пленных иностранцев, а не десятках.

Ранее сообщалось о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Брехня.
Міндічі звикли підігрувати торговим партнерам
29.04.2026 19:38 Ответить
кенійці - найкращі сапери. Це всіі кацапи знають на фронті.
29.04.2026 19:41 Ответить
Іншими словами - Україна , цим бовдурам , зберегла життя
29.04.2026 19:58 Ответить
 
 