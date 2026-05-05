Британія запровадила санкції проти схем РФ з вербування мігрантів для війни

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії проти України та виробництва безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві британського уряду.

Кого зачепили санкції

Обмеження введені проти 35 фізичних та юридичних осіб.

Йдеться про учасників мереж, які займаються вербуванням іноземців і постачанням компонентів для російської військової промисловості.

Як працюють схеми

У британському уряді заявили, що мігрантів вводять в оману, обіцяючи кращі умови життя.

Насправді їх або відправляють на фронт, або змушують працювати на підприємствах, пов’язаних із виробництвом дронів.

"Їх використовують як "гарматне м’ясо" або як робочу силу на військових заводах", – йдеться у заяві.

Окремі програми та країни

Санкції стосуються, зокрема, програми "Алабуга Старт", пов’язаної з виробництвом дронів.

Також до списку потрапили особи та компанії з третіх країн, зокрема Китаю та Таїланду, які постачають компоненти для російських безпілотників.

Хто ще у списку

Під санкції потрапив Павло Нікітін, пов’язаний із розробкою дрона VT-40.

Окремо зазначені особи, які організовують перевезення мігрантів із країн Африки та Близького Сходу до Росії.

Реакція Британії

Міністр з питань санкцій Стівен Доуті назвав такі практики "варварськими".

"Ці санкції спрямовані на тих, хто експлуатує людей і забезпечує війну Росії", – заявив він.

"Ці санкції спрямовані на тих, хто експлуатує людей і забезпечує війну Росії", – заявив він.