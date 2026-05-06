Сутки в Донецкой области: 6 погибших и 14 раненых, атаковано 2 района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 мая рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Сидоровом Святогорской громады повреждены 3 дома и автомобиль. В Николаевке повреждены 2 многоэтажки и административное здание; в Райгородке поврежден частный дом. В Славянске уничтожен автомобиль. В Краматорске 6 человек погибли и 13 ранены, повреждены 16 многоэтажек, 4 административных здания, 2 общественных учреждения и 14 автомобилей. В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В Дружковке ранен человек, поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 200 человек, в том числе 31 ребенок.







