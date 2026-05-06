Принудительная присяга: враг привлек военных к созданию отряда "Юнармии" в Олешках. ФОТОрепортаж
В оккупированном Олешковском округе Херсонской области оккупанты создали первый отряд "Юнармии" с участием военных, комендатуры и подконтрольных оккупационным властям структур.
Об этом пишет движение "Жёлтая лента", передает Цензор.НЕТ.
Подростков заставили принести клятву, привлекли к мероприятиям с военной символикой и представили это как "патриотическое воспитание", что на самом деле является навязыванием военной идеологии с раннего возраста.
"Оккупационные власти продолжают открыто формировать поколение, которое будет воспринимать войну как норму и будет готово стать ее частью", — пишут в "Желтой ленте".
Чим гірше життя, тим більше патріотізма, мілітарізаціі і особого путі.
Армія патріотів, якої країни?
Сину, дай гранату.