Принудительная присяга: враг привлек военных к созданию отряда "Юнармии" в Олешках. ФОТОрепортаж

В оккупированном Олешковском округе Херсонской области оккупанты создали первый отряд "Юнармии" с участием военных, комендатуры и подконтрольных оккупационным властям структур.

Об этом пишет движение "Жёлтая лента", передает Цензор.НЕТ.

Подростков заставили принести клятву, привлекли к мероприятиям с военной символикой и представили это как "патриотическое воспитание", что на самом деле является навязыванием военной идеологии с раннего возраста.

"Оккупационные власти продолжают открыто формировать поколение, которое будет воспринимать войну как норму и будет готово стать ее частью", — пишут в "Желтой ленте".





