РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Фото Милитаризация детей на ВОТ
1 976 18

Принудительная присяга: враг привлек военных к созданию отряда "Юнармии" в Олешках. ФОТОрепортаж

В оккупированном Олешковском округе Херсонской области оккупанты создали первый отряд "Юнармии" с участием военных, комендатуры и подконтрольных оккупационным властям структур.

Об этом пишет движение "Жёлтая лента", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Подростков заставили принести клятву, привлекли к мероприятиям с военной символикой и представили это как "патриотическое воспитание", что на самом деле является навязыванием военной идеологии с раннего возраста.

"Оккупационные власти продолжают открыто формировать поколение, которое будет воспринимать войну как норму и будет готово стать ее частью", — пишут в "Желтой ленте".

В Херсонской области оккупанты расширяют Юнармию: подробности из Олешок
В Херсонской области оккупанты расширяют Юнармию: подробности из Олешок

Читайте: Сутки в Донецкой области: 6 погибших и 14 раненых, атаковано 2 района области. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (22719) оккупация (10204) пропаганда (3752) россия (97394) Олешки (56) Херсонская область (5639) Херсонский район (843)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А писали ж що в Олешках немає що їсти, а тих хто виходить з дому зразу стріляють. Це було тут на сайті декілька днів тому.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:10 Ответить
+10
І не розповідайте що туди пішли примусово...
показать весь комментарий
06.05.2026 13:10 Ответить
+8
"Олешківський округ на Херсонщині"? Що за треш? Редактори теж готуються присягу давати?
показать весь комментарий
06.05.2026 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І не розповідайте що туди пішли примусово...
показать весь комментарий
06.05.2026 13:10 Ответить
Всі хто хотів виїхати з ТОТ , виїхали. Спочатку в рашку, потім куди хочеш з укр. Паспортом, в бульбашію і в ЄС наприклад кацапи нікого не тримають силою.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:01 Ответить
А писали ж що в Олешках немає що їсти, а тих хто виходить з дому зразу стріляють. Це було тут на сайті декілька днів тому.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:10 Ответить
Судячи з фото - там явно більше 50 дітей
показать весь комментарий
06.05.2026 13:59 Ответить
Ну от кацапи і відповіли на українські ЗМІ своєю показухою. А ви бачили к Маріуполь "відбудовують"? Відбудовують частково, тільки не для місцевих.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:53 Ответить
Окупанти створили перший загін "Юнармії" за участі військових, комендатури та підконтрольних окупаційній владі структур.
Армія патріотів, якої країни?
Сину, дай гранату.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:11 Ответить
У меня для вас новость: в учебках в Десне, Гончаровсе и тд присягу подписывают за тебя.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:12 Ответить
Що за страхіття ти розповсюджуєш? Я он сам в Десні підписував присягу. А потім служив рік в Гончарівському.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:34 Ответить
Жахиття в том, что чел, не поставивший ни одной подписи чз неделю в окопах.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:39 Ответить
Не дуже розумію твою мову. Зрозумів що той чел рузке мабуть з Мухосранського. І той чел в окопі страждає від насильства з боку Кадирівців. Товаріщ це не ти часом? Тоді слухай пісні гурту "Рукі вверх" і здавайся ЗСУ.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:57 Ответить
пнх
показать весь комментарий
06.05.2026 18:10 Ответить
Яке цікаве життя очікує юнармійців-присяга,контракт,сво,чорний мішок,сльози матері на могилі,благодарность от путєна за то,что васпітала такого хорошего сина і пачка пєльмєнєй как утєшитєльний пріз за потєрю кармільца.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:14 Ответить
І не питайте потім, яким чином гудзик з зірочкою потрапив у фарш при виготовленні тих пєльмєнєй
показать весь комментарий
06.05.2026 13:25 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2026 15:04 Ответить
"Олешківський округ на Херсонщині"? Що за треш? Редактори теж готуються присягу давати?
показать весь комментарий
06.05.2026 13:16 Ответить
Юнармія створена по лекалам Гітлерюгенду. Ось де справжні нацисти.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:40 Ответить
 
 