Ворог ударив дронами по дитсадку у центрі Сум: загинула охоронниця, двоє поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За даними, в.о. Сумського міського голови Кобзаря, йдеться у про удар по дитсадку.
Перші деталі
За його словами, триває рятувальна операція.
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.
"Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - наголошує очільник області.
Що пишуть у соцмережах?
За даними місцевих телеграм-каналів, ворог ударив по дитячому садку, втім офіційного підтвердження наразі немає.
За даними ЗМІ, у Сумах після вибухів спалахнула пожежа.
Оновлена інформація
Як згодом повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста - в будівлю дитячого садочка.
Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.
На місці події працюють усі відповідні служби.
Більше інформації на цю мить не відомо.
За даними ОВА станом на 12.50, на місці влучання російських БпЛА у Сумах рятувальники виявили тіло жінки
"Загибла - охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували", - уточнив Григоров.
Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу.
У ДСНС зазначили, що через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи.
На місці влучання виникло масштабне загоряння.
я недавно триповерховим матом послав подружку дружини, яка з чоловіком топили за ЗЄлю, а зараз "перехрестилися" тіпа, хоча зять та син - дезертири, з квартир не виходять.
дістала курва....
.
Прозріли, це якби вони почали казати, що мляха муха при Пороху було краще. Тоді можно було б казати що в них почало працювати причинно наслідкові дії.
А так, це просто відхрещуються від свого голоса. На наступних виборах вони знов побіжуть за нову морду голосувати.
Кожному діду на червоній площі по БПЛА ❗❗❗❗❗🔥🔥🔥🔥. Чорти болотяні.
дців, які перебували на "Тернопільській дузі". Потім була "геніальна" Курська авантюра, після якої на нас поперли. А зараз просто начхали. P.S. Знову вибухи😰