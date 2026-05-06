Ворог ударив дронами по дитсадку у центрі Сум: загинула охоронниця, двоє поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За даними, в.о. Сумського міського голови Кобзаря, йдеться у про удар по дитсадку.

Перші деталі 

За його словами, триває рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

"Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - наголошує очільник області.

Що пишуть у соцмережах?

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог ударив по дитячому садку, втім офіційного підтвердження наразі немає.

За даними ЗМІ, у Сумах після вибухів спалахнула пожежа.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста - в будівлю дитячого садочка.

Суми удар по дитсадку

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Більше інформації на цю мить не відомо.

За даними ОВА станом на 12.50, на місці влучання російських БпЛА у Сумах рятувальники виявили тіло жінки

"Загибла - охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували", - уточнив Григоров.

Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу.

У ДСНС зазначили, що через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи.

На місці влучання виникло масштабне загоряння.

Удар дронів по Сумах Пошкоджено цивільну будівлю
+39
Проходил сегодня мимо трамвайной остановки, где накануне выборов апреля девятнадцатого года горло рвал, доказывая что Зеленский - это катастрофа. Сидит дядька, за 60. Подошёл, поздоровался, вспомнил старую историю. Дядька мне в ответ-"а кого было выбирать? Не Порошенко же, Да и опять же, новое лицо. И в войне себя хорошо показал".. я плюнул и пошёл по своим делам. Это страна неисправимая и не обучаемая.
06.05.2026 11:30 Відповісти
+20
Вони по наших дітях бьють, а ми повинні забезпечити безпечний парад для ряжених ветеранів...
Кожному діду на червоній площі по БПЛА ❗❗❗❗❗🔥🔥🔥🔥. Чорти болотяні.
06.05.2026 11:18 Відповісти
+17
Чекаємо на Потужний комент ЦАРЯ з теплого та мирного Єревана !
06.05.2026 11:16 Відповісти
хоч в дядька плюнули?
06.05.2026 11:39 Відповісти
Який сенс плювати в ЗЕлену жабу ? Вона від того не перетвориться в розумного крука ... краще відійти подалі від цієї гидоти!
06.05.2026 12:05 Відповісти
теж правда.
06.05.2026 16:56 Відповісти
Рядом)
06.05.2026 12:06 Відповісти
+ 100 !

я недавно триповерховим матом послав подружку дружини, яка з чоловіком топили за ЗЄлю, а зараз "перехрестилися" тіпа, хоча зять та син - дезертири, з квартир не виходять.
дістала курва....

.
06.05.2026 19:43 Відповісти
Нещодавно сусідка обурювалася, мовляв, хто його міг вибрати. Я точно знаю, що вона була за нього. А тепер прямо дивлячись в очі відхрещується.Та вже і серед багатьох знайомих таке чую. Чи то прозріли, чи то починають перевзуватися.
06.05.2026 12:07 Відповісти
Перевзуваються! Скоро ці паскуди в тих , хто хотів лишити Папєрєдніка на другий термін та попереджав інших про небезпеку зміни Президента, будуть істерично плюватися та звинувачувати , що саме вони і обрали Генітального Піаніста!
06.05.2026 12:15 Відповісти
Нажаль ні. Ні чого вони не зрозуміли за ці роки.
Прозріли, це якби вони почали казати, що мляха муха при Пороху було краще. Тоді можно було б казати що в них почало працювати причинно наслідкові дії.

А так, це просто відхрещуються від свого голоса. На наступних виборах вони знов побіжуть за нову морду голосувати.
06.05.2026 12:59 Відповісти
06.05.2026 12:15 Відповісти
дарма вижив... Боженька помилився
06.05.2026 19:45 Відповісти
Старий довбо..б, а чому за Зєлю на війну не пішов? А молоді мають гинути через вибір старого пердуна.
06.05.2026 12:19 Відповісти
Не страна, а насєлєніє!
06.05.2026 13:02 Відповісти
А що тобі не подобається у виборі Українців в 2019 році...?
06.05.2026 14:17 Відповісти
Як для НЕКРОФІЛІВ, пане, то вибір2019 то є дуже добрий !
06.05.2026 16:34 Відповісти
Припинення вогню триває. Так,зєля? Тусовка покидьків ти шизофреніків на мацквє пройде за планом.
06.05.2026 11:20 Відповісти
Хто сказав, що воно саме триває? Ніхто.
06.05.2026 11:40 Відповісти
А тепер будем пасматрєть, хтож з двох балабол...
06.05.2026 11:30 Відповісти
як казав один "розвідник" - "якщо будуть дотримуватися підари, продовжимо пірімір'є"....
06.05.2026 11:46 Відповісти
За дітей ще раз, пишу... болото має почати палати вже зараз. 9 травня в пеклі нехай відмічають ❗❗❗❗❗❗❗
06.05.2026 11:48 Відповісти
обоє
06.05.2026 11:48 Відповісти
Беся, я понимаю ваши эмоции. Хотите прогноз? Если наши чем-то ударят по Москве на 8 и 9, кацапы просто снесут наши правительственные здания в центре Киева. Мне не жалко ни наших министров, ни депутатов. А вот эти здания жалко. Выбор тяжёлый. Тут я Не берусь советовать
06.05.2026 12:09 Відповісти
Ну в чому суть тоді такої війни в " одні ворота". Я ж гадаю ви розумієте бажання тих батьків та рідних чиї діти в цей час були в садочку 😿
06.05.2026 12:16 Відповісти
Якщо вже бити по москві, то чимось гарним і важким, щоб там дійсно обісрались та поховати купу сволоти під завалами... А якщо нема чим, то ті комарині укуси легкими дронами не матимуть ефекту... Треба планувати серйозний наліт і в той же час мати багато ракет для ППО!
06.05.2026 12:56 Відповісти
Там вся російська ППО. Навіщо дарма витрачати засоби ураження. Треба лупити туди звідки ППО тимчасово забрали на охорону Москви. Хоч, звичайно, картинку розбігаючих кацапських воєнав з площі хотілось би побачити.
06.05.2026 18:07 Відповісти
Хоч би дітей там ще не було! Путлеру - смерть!
06.05.2026 11:58 Відповісти
Вова, прохрипи що небудь...
06.05.2026 12:02 Відповісти
"Справжню кількість загиблих українських дітей після російської атаки по дитячому садочку у Сумах путінський окупаційний геноцидний режим Зеленского як завжди приховає від українців"
https://x.com/sprotiv/status/2051950204715168148
06.05.2026 12:18 Відповісти
Написано "контент делікатного характеру". Шо ти тут розповсюджуєш, кцпчик ти наш.
06.05.2026 17:53 Відповісти
Цікаво чи дотримається Зєля пуйловського перемирʼя і не вдарить по параду в Москвабаді. Пуйло випрошує ракет на Мацкву як тільки може.
06.05.2026 12:22 Відповісти
Це вже перемир'я чи ще ні?
06.05.2026 12:29 Відповісти
Суми фактично віддані на поталу раші. Тривога майже 24/7. залітвє скільки хоче і коли хоче. А Печерським пагорбам на нас.... Нас кинули у 2022 на призволяще, залишивши без влади, силовиків, військових. Народ сам, об'єднавшись, не тільки місто не здав, а й усі колони, крім першої, на столицю не пропустив. Нагородили можновл
дців, які перебували на "Тернопільській дузі". Потім була "геніальна" Курська авантюра, після якої на нас поперли. А зараз просто начхали. P.S. Знову вибухи😰
06.05.2026 13:08 Відповісти
Виктория, вы в Сумах?
06.05.2026 14:10 Відповісти
Тут подібне не тільки в Сумах і й в всіх чотирьох прикордонних районах області. Є один нюанс, кулеметники і дрони-перехоплювачі чомусь працюють в населених пунктах, мало того що від орків прилітають ракети, КАБи - так ще шахеди збивають над головами.
06.05.2026 14:46 Відповісти
В Харькове тоже самое. Интервал между отбоем и тревогой от 5 до 15 минут очень часто. Половина области давно в обломках, пригород тоже самое. Днями по АЗС лупили кацапы попадая точно, явная местная наводка. Позавчера в Мерефе, близко этот райцентр 7 убитых на улице и в транспорте городском, раненых десятки людей. Сегодня ночью по частным домам были, сгорели почти полностью рядом 7-8 домов вроде. Если подойдут к Харькову ещё ближе на 5-8км, кабами начнут массово бить. Такова реальная картина на сегодня. А выбивать окна на урале за 1600 км ума хватает. Позавчера две баллистических в Харьков прилетело, 1 с таганрога, другая ракета с брянска---пусть до этих 350-400 км, лупи смело, равняй в ноль, нет же надо далеко!
06.05.2026 18:22 Відповісти
Борис-очень сочувствую..Вы в Харькове? есть одна мысль
06.05.2026 21:33 Відповісти
напишите в личку
06.05.2026 21:34 Відповісти
Хто ще бажає домовлятися з маньяком?
06.05.2026 13:48 Відповісти
А що, була якась домовленість на сьогоднішнє число? Були чергові слова президента і що вони по суті питання, нічого.
06.05.2026 14:51 Відповісти
06.05.2026 14:24 Відповісти
Рашисти це варвари в цих виродків нічого святого, убивають невинних людей в тому числі дітей ,все руйнують дит. садки ,школи ,лікарні цю паскуду треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють ,коли вже нарешті ліквідують найкривавішого терориста ,нікчемне боягузливе чмо путіна ?
06.05.2026 15:16 Відповісти
Путіну пора в сортир, а Зельцману - щось прохрипіти з Єревану, чи де він там ховається...
06.05.2026 18:30 Відповісти
Женевська конвенція і ООН нас захистить, блакитні каски миротворців вже в дорозі..
06.05.2026 19:30 Відповісти
 
 