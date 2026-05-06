Ворог ударив дронами по дитсадку у центрі Сум: загинула охоронниця, двоє поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За даними, в.о. Сумського міського голови Кобзаря, йдеться у про удар по дитсадку.

Перші деталі

За його словами, триває рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

"Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - наголошує очільник області.

Що пишуть у соцмережах?

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог ударив по дитячому садку, втім офіційного підтвердження наразі немає.

За даними ЗМІ, у Сумах після вибухів спалахнула пожежа.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста - в будівлю дитячого садочка.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Більше інформації на цю мить не відомо.

За даними ОВА станом на 12.50, на місці влучання російських БпЛА у Сумах рятувальники виявили тіло жінки

"Загибла - охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували", - уточнив Григоров.

Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу.

У ДСНС зазначили, що через загрозу повторних ударів рятувальники ДСНС були вимушені періодично призупиняти роботи.

На місці влучання виникло масштабне загоряння.


















