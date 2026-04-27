У Сумах дрон атакував автостоянку: пошкоджено 15 вантажівок і 2 автобуси

Армія РФ вдарила дроном "Гербера" по автостоянці в Сумах.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"15 вантажних автомобілів та 2 автобуси пошкоджено внаслідок влучання ворожого БпЛА попередньо "Гербера" на території автостоянки у Ковпаківському районі Сум", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти атакують Сумщину безпілотниками: пошкоджено об’єкти транспортної та критичної інфраструктури

Інші наслідки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що РФ ударила чотирма КАБами по Ямпільській громаді на Сумщині: троє людей постраждало, зруйновано дитсадок.

Також читайте: Тривалість комендантської години скоротили на Сумщині