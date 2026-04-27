УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
1 061 3

РФ ударила КАБами по Ямпільській громаді на Сумщині: троє людей постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)

Армія РФ скинула КАБи на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади в Сумській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

  • Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади
  • Пошкоджені дитячий садок та житлові будинки.

"Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - додали в ОВА.

ОНОВЛЕННЯ 

Пізніше Григоров повідомив, що троє людей звернулися до медиків після російського авіаудару по Ямпільській громаді

Постраждалим надали допомогу, ушкодження – не важкі.
Люди перебували на вулиці поблизу місця влучання.

Значно пошкоджено дитячий садок.
Діти його не відвідують – навчання відбувається дистанційно. На щастя, на момент удару в закладі не було ані дітей, ані працівників.

"Ворог спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби – прицільно по цивільній інфраструктурі.
Триває ліквідація наслідків", - наголосив Григоров.

Ворог атакував Ямпільську громаду: триває уточнення наслідків
Автор: 

Сумська область КАБ Шосткинський район Ямпіль Григоров Олег
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Києві на проблему КАБів насрать, бо вони до Києва не долітають, поки що
показати весь коментар
27.04.2026 17:21 Відповісти
в нас або в країнах НАТО що КАБІ не здатні робити? .
показати весь коментар
27.04.2026 17:39 Відповісти
русня знов підкрутила свої CPRA-антени?
показати весь коментар
27.04.2026 18:39 Відповісти
 
 