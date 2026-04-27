РФ ударила КАБами по Ямпільській громаді на Сумщині: троє людей постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)
Армія РФ скинула КАБи на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади в Сумській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
- Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади
- Пошкоджені дитячий садок та житлові будинки.
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше Григоров повідомив, що троє людей звернулися до медиків після російського авіаудару по Ямпільській громаді
Постраждалим надали допомогу, ушкодження – не важкі.
Люди перебували на вулиці поблизу місця влучання.
Значно пошкоджено дитячий садок.
Діти його не відвідують – навчання відбувається дистанційно. На щастя, на момент удару в закладі не було ані дітей, ані працівників.
"Ворог спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби – прицільно по цивільній інфраструктурі.
Триває ліквідація наслідків", - наголосив Григоров.
