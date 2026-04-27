РФ ударила КАБами по Ямпільській громаді на Сумщині: троє людей постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)

Армія РФ скинула КАБи на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади в Сумській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог керованими авіабомбами вдарив по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади

Пошкоджені дитячий садок та житлові будинки.

Також дивіться: Ворог ударив по швидкій на Сумщині під час "перемир’я": поранено трьох медиків

"Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", - додали в ОВА.

ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Григоров повідомив, що троє людей звернулися до медиків після російського авіаудару по Ямпільській громаді

Постраждалим надали допомогу, ушкодження – не важкі.

Люди перебували на вулиці поблизу місця влучання.

Значно пошкоджено дитячий садок.

Діти його не відвідують – навчання відбувається дистанційно. На щастя, на момент удару в закладі не було ані дітей, ані працівників.

"Ворог спрямував по центральній частині громади чотири керовані авіабомби – прицільно по цивільній інфраструктурі.

Триває ліквідація наслідків", - наголосив Григоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Сумщини за добу: двоє загиблих та троє поранених. ФОТОрепортаж





