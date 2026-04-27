РФ нанесла удары КАБами по Ямпольской громаде на Сумщине: трое пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Ямпольской громады в Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской громады

Повреждены детский сад и жилые дома.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавили в ОВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Григоров сообщил, что три человека обратились к медикам после российского авиаудара по Ямпольской громаде.

Пострадавшим оказали помощь, повреждения – не тяжелые.

Люди находились на улице вблизи места попадания.

Значительно поврежден детский сад.

Дети его не посещают – обучение проходит дистанционно. К счастью, к моменту удара в заведении не было ни детей, ни работников.

"Враг направил по центральной части громады четыре управляемые авиабомбы – прицельно по гражданской инфраструктуре.

Продолжается ликвидация последствий", – подчеркнул Григоров.

