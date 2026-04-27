РФ нанесла удары КАБами по Ямпольской громаде на Сумщине: трое пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Враг атаковал Ямпольскую общину: продолжается уточнение последствий

Армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Ямпольской громады в Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

  • Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской громады
  • Повреждены детский сад и жилые дома.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавили в ОВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Григоров сообщил, что три человека обратились к медикам после российского авиаудара по Ямпольской громаде.

Пострадавшим оказали помощь, повреждения – не тяжелые.
Люди находились на улице вблизи места попадания.

Значительно поврежден детский сад.
Дети его не посещают – обучение проходит дистанционно. К счастью, к моменту удара в заведении не было ни детей, ни работников.

"Враг направил по центральной части громады четыре управляемые авиабомбы – прицельно по гражданской инфраструктуре.
Продолжается ликвидация последствий", – подчеркнул Григоров.

Ворог атакував Ямпільську громаду: триває уточнення наслідків
Ворог атакував Ямпільську громаду: триває уточнення наслідків
Ворог атакував Ямпільську громаду: триває уточнення наслідків

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Сумской области за сутки: двое погибших и трое раненых. ФОТОрепортаж

в Києві на проблему КАБів насрать, бо вони до Києва не долітають, поки що
27.04.2026 17:21 Ответить
в нас або в країнах НАТО що КАБІ не здатні робити? .
27.04.2026 17:39 Ответить
русня знов підкрутила свої CPRA-антени?
показать весь комментарий
27.04.2026 18:39 Ответить
 
 