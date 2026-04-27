Обстріли Сумщини за добу: двоє загиблих та троє поранених. ФОТОрепортаж
На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей і ще троє дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, АЗС та інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Загалом зафіксовано близько півтори сотні ударів.
Внаслідок ворожих атак є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури:
- у Білопільській громаді внаслідок атаки російських дронів загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років, пошкоджено житлові будинки.
- у Роменській громаді травмовано одну людину, пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків.
- у Сумській громаді поранено двох людей, зафіксовано пошкодження автозаправної станції, автівок, а також десяти приватних домоволодінь.
- у Шосткинській громаді пошкоджено автозаправну станцію.
Наслідки атаки
