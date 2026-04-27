Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Обстріли Сумщини за добу: двоє загиблих та троє поранених. ФОТОрепортаж

На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей і ще троє дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, АЗС та інфраструктуру.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Загалом зафіксовано близько півтори сотні ударів.

Внаслідок ворожих атак є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури:

  • у Білопільській громаді внаслідок атаки російських дронів загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років, пошкоджено житлові будинки.
  • у Роменській громаді травмовано одну людину, пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків.
  • у Сумській громаді поранено двох людей, зафіксовано пошкодження автозаправної станції, автівок, а також десяти приватних домоволодінь.
  • у Шосткинській громаді пошкоджено автозаправну станцію.

Наслідки атаки

Півтори сотні ударів за добу: РФ атакувала Сумщину, є загиблі
Нікому не потрібна і не цікава Сумщина, навіть користувачі не пишть. Не дай бог Суми потрапить в оточення, тоді почнуть сракой рухати, а вже буде пізно.
27.04.2026 13:18 Відповісти
 
 