Обстріли Сумщини за добу: двоє загиблих та троє поранених. ФОТОрепортаж

На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей і ще троє дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, АЗС та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Загалом зафіксовано близько півтори сотні ударів.

Внаслідок ворожих атак є загиблі, поранені та руйнування цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді внаслідок атаки російських дронів загинули двоє чоловіків віком 48 та 53 років, пошкоджено житлові будинки.

у Роменській громаді травмовано одну людину, пошкоджено об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків.

у Сумській громаді поранено двох людей, зафіксовано пошкодження автозаправної станції, автівок, а також десяти приватних домоволодінь.

у Шосткинській громаді пошкоджено автозаправну станцію.

