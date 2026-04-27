Обстрелы Сумской области за сутки: двое погибших и трое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сумской области в результате российских атак погибли два человека, ещё трое получили ранения. Повреждены жилые дома, АЗС и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы. Всего зафиксировано около полутора сотен ударов.

В результате вражеских атак есть погибшие, раненые и разрушения гражданской инфраструктуры:

в Белопольской громаде в результате атаки российских дронов погибли двое мужчин в возрасте 48 и 53 лет, повреждены жилые дома.

в Роменской громаде травмирован один человек, повреждены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, медицинское учреждение, коммерческие помещения, автомобили, а также пять частных домов.

в Сумской громаде ранены два человека, зафиксированы повреждения автозаправочной станции, автомобилей, а также десяти частных домовладений.

В Шосткинской громаде повреждена автозаправочная станция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атакуют Сумскую область беспилотниками: повреждены объекты транспортной и критической инфраструктуры

Последствия атаки











