В Сумах дрон атаковал автостоянку: повреждены 15 грузовиков и 2 автобуса
Армия РФ нанесла удар с помощью дрона "Гербера" по автостоянке в Сумах.
Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.
"15 грузовых автомобилей и 2 автобуса повреждены в результате попадания вражеского БПЛА, предположительно "Гербера", на территории автостоянки в Ковпаковском районе Сум", - говорится в сообщении.
Другие последствия уточняются.
Ранее сообщалось, что РФ нанесла четыре удара КАБами по Ямпольской громаде в Сумской области: трое человек пострадали, разрушен детский сад.
