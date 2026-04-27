В Сумах дрон атаковал автостоянку: повреждены 15 грузовиков и 2 автобуса

Армия РФ нанесла удар с помощью дрона "Гербера" по автостоянке в Сумах.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, информирует Цензор.НЕТ.

"15 грузовых автомобилей и 2 автобуса повреждены в результате попадания вражеского БПЛА, предположительно "Гербера", на территории автостоянки в Ковпаковском районе Сум", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты атакуют Сумскую область беспилотниками: повреждены объекты транспортной и критической инфраструктуры

Другие последствия уточняются.

Ранее сообщалось, что РФ нанесла четыре удара КАБами по Ямпольской громаде в Сумской области: трое человек пострадали, разрушен детский сад.

Читайте также: Продолжительность комендантского часа сократили в Сумской области