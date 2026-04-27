Продолжительность комендантского часа сократили на Сумщине
В Сумской области сократили продолжительность комендантского часа. Отныне он будет действовать с 00:00 до 05:00.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Учтены обращения бизнеса
Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области совместно с военным командованием и профильными службами.
Отмечается, что вопрос сокращения комендантского часа рассматривали, в частности, с учетом обращений от бизнеса.
"Это шаг с учетом потребностей людей и поддержки экономической активности – для создания более благоприятных условий работы бизнеса, предотвращения релокации предприятий и улучшения транспортного сообщения", – сказал Григоров.
Комендантский час в прифронтовых громадах
В то же время, в прифронтовых громадах продолжительность комендантского часа может меняться в зависимости от ситуации.
