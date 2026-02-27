С 15:00 до 11:00: продлен комендантский час в ряде громад Донетчины, - ОВА
В Донецкой области с 27 февраля расширена территория "длинного" комендантского часа.
Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Где продлен комендантский час
Так, Филашкин подписал распоряжение, согласно которому с сегодняшнего дня, 27 февраля, комендантский час будет длиться с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Сиверской, Соледарской, Торецкой, Звановской, Андреевской, Лиманской, Константиновской, Ильиновской, Дружковской, Покровской, Гродовской, Удачненской, Мирноградской и Шаховской громад.
А также в отдельных населенных пунктах:
- в Святогорской ТГ: Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Богородичное и Маяки;
- в Николаевской ТГ: Николаевка, Малиновка, Никаноровка, Ореховатка, Юрковка, Первомарьевка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка, Стародубовка, Пискуновка, Райгородок, Донецкое;
- в Добропольской ТГ: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Ганновка, Степы, Рубежное, Святогоровка.
Остальные территории
Отмечается, что на остальной территории области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.
"Призываю всех, кто остается в области, соблюдать установленные правила!" - добавил начальник ОВА.
