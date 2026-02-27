С 15:00 до 11:00: продлен комендантский час в ряде громад Донетчины, - ОВА

В Донецкой области с 27 февраля расширена территория "длинного" комендантского часа.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Где продлен комендантский час

Так, Филашкин подписал распоряжение, согласно которому с сегодняшнего дня, 27 февраля, комендантский час будет длиться с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Сиверской, Соледарской, Торецкой, Звановской, Андреевской, Лиманской, Константиновской, Ильиновской, Дружковской, Покровской, Гродовской, Удачненской, Мирноградской и Шаховской громад.

А также в отдельных населенных пунктах:

в Святогорской ТГ: Святогорск, Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Богородичное и Маяки;

в Николаевской ТГ: Николаевка, Малиновка, Никаноровка, Ореховатка, Юрковка, Первомарьевка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка, Стародубовка, Пискуновка, Райгородок, Донецкое;

в Добропольской ТГ: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Ганновка, Степы, Рубежное, Святогоровка.

Остальные территории

Отмечается, что на остальной территории области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

"Призываю всех, кто остается в области, соблюдать установленные правила!" - добавил начальник ОВА.

