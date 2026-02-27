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Новини Комендантська година
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Із 15:00 до 11:00: подовжено комендантську годину в низці громад Донеччини, - ОВА

Комендантська година на Донеччині

У Донецькій області із 27 лютого розширено територію "довгої" комендантської години.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Де подовжено комендантську годину

Так, Філашкін підписав розпорядження, згідно з яким від сьогодні, 27 лютого, комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Званівської, Андріївської, Лиманської, Костянтинівської, Іллінівської, Дружківської, Покровської, Гродівської, Удачненсьокї, Мирноградської і Шахівської громад.

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А також в окремих населених пунктах:

  • у Святогірській ТГ: Святогірськ, Сидорове, Тетянівка, Пришиб, Богородичне і Маяки;
  • у Миколаївській ТГ: Миколаївка, Малинівка, Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка, Першомар’ївка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка, Стародубівка, Пискунівка, Райгородок, Донецьке;
  • у Добропільській ТГ: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка, Степи, Рубіжне, Святогорівка.

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Решта територій

Зазначається, що на решті території області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00.

"Закликаю всіх, хто залишається в області, дотримуватися встановлених правил!" - додав начальник ОВА.

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Автор: 

комендантська година (272) Донецька область (11274)
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С 15:00 до 11:00? Это вместо принудительного выдворения? Последнее просто как-то не вписывается в "евроориентированность" а запрет на передвижение на 20 часов в сутки нормально. А еду, лекарства, дрова и т.д по домам разносят?
Это риторический вопрос.
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27.02.2026 17:53 Відповісти
 
 