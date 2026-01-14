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Зеленський доручив переглянути правила комендантської години через холоди

Зеленський доручив переглянути правила комендантської години

Кабінет Міністрів має переглянути правила комендантської години через похолодання.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками наради щодо "надзвичайних обставин" в енергетиці України.

"Доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час такої надзвичайно холодної погоди. У людей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу – можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі", – зазначив голова держави.

Він також доручив збільшити кількість "Пунктів незламності" у Києві та надати пропозиції щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації.

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Як повідомлялося, Зеленський також оголосив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Координуватиме роботи під час цього режиму перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль. За словами президента, також буде утворений координаційний штаб щодо ситуації в місті Києві.

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