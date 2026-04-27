Тривалість комендантської години скоротили на Сумщині

У Сумській області скоротили тривалість комендатської години. Віднині вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Враховано звернення бізнесу

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами.

Зазначається, що питання скорочення комендантської години розглядали, зокрема, з урахуванням звернень від бізнесу.

"Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності – для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення", - пояснив Григоров.

Читайте також: Уряд дозволив послабити комендантську годину на територіях, де запроваджено НС в енергетиці

Комендантська година в прифронтових громадах

Водночас у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від ситуації.

Читайте також: Із 15:00 до 11:00: подовжено комендантську годину в низці громад Донеччини, - ОВА