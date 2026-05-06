Враг ударил дронами по детсаду в центре Сум: погибла женщина-охранник, двое раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Россияне нанесли удар двумя ударными БПЛА по гражданскому зданию в центральной части Сум.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По данным, и.о. Сумского городского головы Кобзаря, идет речь об ударе по детсаду.

Первые подробности

По его словам, продолжается спасательная операция.

Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

"Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", — подчеркивает глава области.

Что пишут в соцсетях?

По данным местных телеграм-каналов, враг нанес удар по детскому саду, однако официального подтверждения пока нет.

По данным СМИ, в Сумах после взрывов вспыхнул пожар.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города - в здание детского сада.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Более подробной информации пока нет.

По данным ОВА по состоянию на 12.50, на месте попадания российских БпЛА в Сумах спасатели обнаружили тело женщины

"Погибшая - охранник дошкольного учреждения. Дети заведение не посещали", - уточнил Григоров.

Также с места удара госпитализировали двух раненых. Медики оказывают им необходимую помощь.