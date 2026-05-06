Враг ударил дронами по детсаду в центре Сум: погибла женщина-охранник, двое раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Россияне нанесли удар двумя ударными БПЛА по гражданскому зданию в центральной части Сум.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По данным, и.о. Сумского городского головы Кобзаря, идет речь об ударе по детсаду.
Первые подробности
По его словам, продолжается спасательная операция.
Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.
"Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", — подчеркивает глава области.
Что пишут в соцсетях?
По данным местных телеграм-каналов, враг нанес удар по детскому саду, однако официального подтверждения пока нет.
По данным СМИ, в Сумах после взрывов вспыхнул пожар.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города - в здание детского сада.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений в данный момент уточняется.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Более подробной информации пока нет.
По данным ОВА по состоянию на 12.50, на месте попадания российских БпЛА в Сумах спасатели обнаружили тело женщины
"Погибшая - охранник дошкольного учреждения. Дети заведение не посещали", - уточнил Григоров.
Также с места удара госпитализировали двух раненых. Медики оказывают им необходимую помощь.
я недавно триповерховим матом послав подружку дружини, яка з чоловіком топили за ЗЄлю, а зараз "перехрестилися" тіпа, хоча зять та син - дезертири, з квартир не виходять.
дістала курва....
.
Прозріли, це якби вони почали казати, що мляха муха при Пороху було краще. Тоді можно було б казати що в них почало працювати причинно наслідкові дії.
А так, це просто відхрещуються від свого голоса. На наступних виборах вони знов побіжуть за нову морду голосувати.
Кожному діду на червоній площі по БПЛА ❗❗❗❗❗🔥🔥🔥🔥. Чорти болотяні.
дців, які перебували на "Тернопільській дузі". Потім була "геніальна" Курська авантюра, після якої на нас поперли. А зараз просто начхали. P.S. Знову вибухи😰