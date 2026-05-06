Враг ударил дронами по детсаду в центре Сум: погибла женщина-охранник, двое раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Россияне нанесли удар двумя ударными БПЛА по гражданскому зданию в центральной части Сум.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По данным, и.о. Сумского городского головы Кобзаря, идет речь об ударе по детсаду.

Первые подробности 

По его словам, продолжается спасательная операция.

Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

"Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", — подчеркивает глава области.

Что пишут в соцсетях?

По данным местных телеграм-каналов, враг нанес удар по детскому саду, однако официального подтверждения пока нет.

По данным СМИ, в Сумах после взрывов вспыхнул пожар.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь, зафиксировано попадание двух БпЛА в центральной части города - в здание детского сада.

Суми удар по дитсадку

Информация о пострадавших и масштабах разрушений в данный момент уточняется.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Более подробной информации пока нет.

По данным ОВА по состоянию на 12.50, на месте попадания российских БпЛА в Сумах спасатели обнаружили тело женщины

"Погибшая - охранник дошкольного учреждения. Дети заведение не посещали", - уточнил Григоров.

Также с места удара госпитализировали двух раненых. Медики оказывают им необходимую помощь.

обстрел Сумская область Сумы дроны Сумский район
Топ комментарии
Проходил сегодня мимо трамвайной остановки, где накануне выборов апреля девятнадцатого года горло рвал, доказывая что Зеленский - это катастрофа. Сидит дядька, за 60. Подошёл, поздоровался, вспомнил старую историю. Дядька мне в ответ-"а кого было выбирать? Не Порошенко же, Да и опять же, новое лицо. И в войне себя хорошо показал".. я плюнул и пошёл по своим делам. Это страна неисправимая и не обучаемая.
06.05.2026
Вони по наших дітях бьють, а ми повинні забезпечити безпечний парад для ряжених ветеранів...
Кожному діду на червоній площі по БПЛА ❗❗❗❗❗🔥🔥🔥🔥. Чорти болотяні.
06.05.2026
Чекаємо на Потужний комент ЦАРЯ з теплого та мирного Єревана !
06.05.2026
Чекаємо на Потужний комент ЦАРЯ з теплого та мирного Єревана !
06.05.2026
Про тиск від партнерів знову буде бекати.
06.05.2026
Брехлива скотина вже у Бахрейні, рахунки перевіряє.
06.05.2026
Працює , бідолашний , ніколи ЦАРЮ офіційний візит до Неньки здійснити!
06.05.2026
06.05.2026
хоч в дядька плюнули?
06.05.2026
Який сенс плювати в ЗЕлену жабу ? Вона від того не перетвориться в розумного крука ... краще відійти подалі від цієї гидоти!
06.05.2026
теж правда.
06.05.2026
Рядом)
06.05.2026
+ 100 !

я недавно триповерховим матом послав подружку дружини, яка з чоловіком топили за ЗЄлю, а зараз "перехрестилися" тіпа, хоча зять та син - дезертири, з квартир не виходять.
дістала курва....

.
06.05.2026
Нещодавно сусідка обурювалася, мовляв, хто його міг вибрати. Я точно знаю, що вона була за нього. А тепер прямо дивлячись в очі відхрещується.Та вже і серед багатьох знайомих таке чую. Чи то прозріли, чи то починають перевзуватися.
06.05.2026
Перевзуваються! Скоро ці паскуди в тих , хто хотів лишити Папєрєдніка на другий термін та попереджав інших про небезпеку зміни Президента, будуть істерично плюватися та звинувачувати , що саме вони і обрали Генітального Піаніста!
06.05.2026
Нажаль ні. Ні чого вони не зрозуміли за ці роки.
Прозріли, це якби вони почали казати, що мляха муха при Пороху було краще. Тоді можно було б казати що в них почало працювати причинно наслідкові дії.

А так, це просто відхрещуються від свого голоса. На наступних виборах вони знов побіжуть за нову морду голосувати.
06.05.2026
06.05.2026
дарма вижив... Боженька помилився
06.05.2026
Старий довбо..б, а чому за Зєлю на війну не пішов? А молоді мають гинути через вибір старого пердуна.
06.05.2026
Не страна, а насєлєніє!
06.05.2026
А що тобі не подобається у виборі Українців в 2019 році...?
06.05.2026
Як для НЕКРОФІЛІВ, пане, то вибір2019 то є дуже добрий !
06.05.2026
06.05.2026
Припинення вогню триває. Так,зєля? Тусовка покидьків ти шизофреніків на мацквє пройде за планом.
06.05.2026
Хто сказав, що воно саме триває? Ніхто.
06.05.2026
А тепер будем пасматрєть, хтож з двох балабол...
06.05.2026
як казав один "розвідник" - "якщо будуть дотримуватися підари, продовжимо пірімір'є"....
06.05.2026
За дітей ще раз, пишу... болото має почати палати вже зараз. 9 травня в пеклі нехай відмічають ❗❗❗❗❗❗❗
06.05.2026
обоє
06.05.2026
Беся, я понимаю ваши эмоции. Хотите прогноз? Если наши чем-то ударят по Москве на 8 и 9, кацапы просто снесут наши правительственные здания в центре Киева. Мне не жалко ни наших министров, ни депутатов. А вот эти здания жалко. Выбор тяжёлый. Тут я Не берусь советовать
06.05.2026
Ну в чому суть тоді такої війни в " одні ворота". Я ж гадаю ви розумієте бажання тих батьків та рідних чиї діти в цей час були в садочку 😿
06.05.2026
Якщо вже бити по москві, то чимось гарним і важким, щоб там дійсно обісрались та поховати купу сволоти під завалами... А якщо нема чим, то ті комарині укуси легкими дронами не матимуть ефекту... Треба планувати серйозний наліт і в той же час мати багато ракет для ППО!
06.05.2026
Там вся російська ППО. Навіщо дарма витрачати засоби ураження. Треба лупити туди звідки ППО тимчасово забрали на охорону Москви. Хоч, звичайно, картинку розбігаючих кацапських воєнав з площі хотілось би побачити.
06.05.2026
Хоч би дітей там ще не було! Путлеру - смерть!
06.05.2026
Вова, прохрипи що небудь...
06.05.2026
"Справжню кількість загиблих українських дітей після російської атаки по дитячому садочку у Сумах путінський окупаційний геноцидний режим Зеленского як завжди приховає від українців"
https://x.com/sprotiv/status/2051950204715168148
06.05.2026
Написано "контент делікатного характеру". Шо ти тут розповсюджуєш, кцпчик ти наш.
06.05.2026
Цікаво чи дотримається Зєля пуйловського перемирʼя і не вдарить по параду в Москвабаді. Пуйло випрошує ракет на Мацкву як тільки може.
06.05.2026
Це вже перемир'я чи ще ні?
06.05.2026
Суми фактично віддані на поталу раші. Тривога майже 24/7. залітвє скільки хоче і коли хоче. А Печерським пагорбам на нас.... Нас кинули у 2022 на призволяще, залишивши без влади, силовиків, військових. Народ сам, об'єднавшись, не тільки місто не здав, а й усі колони, крім першої, на столицю не пропустив. Нагородили можновл
дців, які перебували на "Тернопільській дузі". Потім була "геніальна" Курська авантюра, після якої на нас поперли. А зараз просто начхали. P.S. Знову вибухи😰
06.05.2026
Виктория, вы в Сумах?
06.05.2026
Тут подібне не тільки в Сумах і й в всіх чотирьох прикордонних районах області. Є один нюанс, кулеметники і дрони-перехоплювачі чомусь працюють в населених пунктах, мало того що від орків прилітають ракети, КАБи - так ще шахеди збивають над головами.
06.05.2026
В Харькове тоже самое. Интервал между отбоем и тревогой от 5 до 15 минут очень часто. Половина области давно в обломках, пригород тоже самое. Днями по АЗС лупили кацапы попадая точно, явная местная наводка. Позавчера в Мерефе, близко этот райцентр 7 убитых на улице и в транспорте городском, раненых десятки людей. Сегодня ночью по частным домам были, сгорели почти полностью рядом 7-8 домов вроде. Если подойдут к Харькову ещё ближе на 5-8км, кабами начнут массово бить. Такова реальная картина на сегодня. А выбивать окна на урале за 1600 км ума хватает. Позавчера две баллистических в Харьков прилетело, 1 с таганрога, другая ракета с брянска---пусть до этих 350-400 км, лупи смело, равняй в ноль, нет же надо далеко!
06.05.2026
Борис-очень сочувствую..Вы в Харькове? есть одна мысль
06.05.2026
напишите в личку
06.05.2026
Хто ще бажає домовлятися з маньяком?
06.05.2026
А що, була якась домовленість на сьогоднішнє число? Були чергові слова президента і що вони по суті питання, нічого.
06.05.2026
06.05.2026
Рашисти це варвари в цих виродків нічого святого, убивають невинних людей в тому числі дітей ,все руйнують дит. садки ,школи ,лікарні цю паскуду треба тільки знищувати іншої мови вони не розуміють ,коли вже нарешті ліквідують найкривавішого терориста ,нікчемне боягузливе чмо путіна ?
06.05.2026
Путіну пора в сортир, а Зельцману - щось прохрипіти з Єревану, чи де він там ховається...
06.05.2026
Женевська конвенція і ООН нас захистить, блакитні каски миротворців вже в дорозі..
06.05.2026
 
 