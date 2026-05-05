Обстрелы Сумской области: погибший и раненые. По Сумам враг нанес удар КАБом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. Погиб 73-летний мужчина, еще две женщины получили ранения. Утром 5 апреля враг обстрелял из каботов окрестности Сум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и в полиции области.

Удар по Сумам

Враг нанес удар по окраине города Сумы, предположительно управляемой авиабомбой (КАБ). В результате атаки произошло возгорание. По предварительной информации, обошлось без жертв и раненых. Пожар удалось оперативно локализовать.

В результате взрыва повреждены складские помещения и около десяти единиц припаркованного автотранспорта. Также в расположенном рядом многоэтажном доме выбито примерно 10 окон и повреждены балконные рамы.

Удар по Сумам 5 мая
Вражеские обстрелы Сумской области: есть погибший и раненые

За прошедшие сутки войска РФ атаковали 26 населенных пунктов региона. В Краснопольской громаде в результате вражеского обстрела погиб 73-летний мужчина.

В медицинское учреждение обратились две женщины, получившие ранения ранее:

  • 52-летняя женщина, пострадавшая во время минометного обстрела 3 мая в Середино-Будской громаде;
  • 65-летняя женщина, получившая ранения в результате обстрела 2 мая в той же громаде.

Под вражеским огнем находились Сумская, Шосткинская, Конотопская, Белопольская городские громады, а также Зноб-Новгородская, Ямпольская, Эсманская, Степановская, Середино-Будская, Николаевская, Свесская и Великописаревская громады.

В результате атак повреждены частные дома, предприятия, зернохранилище, хозяйственные постройки и автомобили.

пєрєміріє!
но, завтра!

05.05.2026 09:08
05.05.2026 09:16
 
 