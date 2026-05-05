Обстріли Сумщини: загиблий та поранені. По Сумах ворог поцілив КАБом. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Загинув 73-річний чоловік, ще двоє жінок дістали поранення. Зранку 5 квітня ворог атакував КАБом околиці Сум.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та у поліції області.
Удар по Сумах
Ворог завдав удару по околиці міста Суми, попередньо керованою авіабомбою (КАБ). Внаслідок атаки сталося загоряння. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених. Пожежу вдалося оперативно локалізувати.
У результаті вибуху пошкоджено складські приміщення та близько десяти одиниць припаркованого автотранспорту. Також у розташованій поруч багатоповерхівці вибито приблизно 10 вікон і пошкоджено балконні рами.
Ворожі обстріли Сумщини: є загиблий і поранені
Протягом минулої доби війська РФ атакували 26 населених пунктів регіону. У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік.
До медичного закладу звернулися дві жінки, які отримали поранення раніше:
- 52-річна жінка, постраждала під час мінометного обстрілу 3 травня у Середино-Будській громаді;
- 65-річна жінка, яка зазнала поранень унаслідок обстрілу 2 травня в тій самій громаді.
Під ворожим вогнем перебували Сумська, Шосткинська, Конотопська, Білопільська міські громади, а також Зноб-Новгородська, Ямпільська, Есманська, Степанівська, Середино-Будська, Миколаївська, Свеська та Великописарівська громади.
Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, підприємства, зерносклад, господарські споруди та автомобілі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но, завтра!