Обстріли Сумщини: загиблий та поранені. По Сумах ворог поцілив КАБом. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Загинув 73-річний чоловік, ще двоє жінок дістали поранення. Зранку 5 квітня ворог атакував КАБом околиці Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та у поліції області.

Удар по Сумах

Ворог завдав удару по околиці міста Суми, попередньо керованою авіабомбою (КАБ). Внаслідок атаки сталося загоряння. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених. Пожежу вдалося оперативно локалізувати.

У результаті вибуху пошкоджено складські приміщення та близько десяти одиниць припаркованого автотранспорту. Також у розташованій поруч багатоповерхівці вибито приблизно 10 вікон і пошкоджено балконні рами.





Ворожі обстріли Сумщини: є загиблий і поранені

Протягом минулої доби війська РФ атакували 26 населених пунктів регіону. У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу загинув 73-річний чоловік.

До медичного закладу звернулися дві жінки, які отримали поранення раніше:

52-річна жінка, постраждала під час мінометного обстрілу 3 травня у Середино-Будській громаді;

65-річна жінка, яка зазнала поранень унаслідок обстрілу 2 травня в тій самій громаді.

Під ворожим вогнем перебували Сумська, Шосткинська, Конотопська, Білопільська міські громади, а також Зноб-Новгородська, Ямпільська, Есманська, Степанівська, Середино-Будська, Миколаївська, Свеська та Великописарівська громади.

Унаслідок атак пошкоджено приватні будинки, підприємства, зерносклад, господарські споруди та автомобілі.

