Авіаудар по Шостці: пошкоджено будівлю виконкому, навчальний заклад, троє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Вночі 4 травня російські загарбники завдали чергового авіаудару по Шосткинській територіальній громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Микола Нога
Пошкоджено приміщення виконкому Шосткинської міської ради, позашкільного навчального закладу, 6 житлових будинків, легкові автомобілі.
"Є постраждалі, інформація уточнюється.
Працюють аварійно-рятувальні бригади. Збитки та втрати уточнюються", - зазначив Нога.
Оновлення
Згодом Нога повідомив, що внаслідок ударів поранення зазнали троє жінок - перехожа та мешканки сусідніх будинків.
Наслідки атаки
