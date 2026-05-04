Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Авіаудар по Шостці: пошкоджено будівлю виконкому, навчальний заклад, троє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 4 травня російські загарбники завдали чергового авіаудару по Шосткинській територіальній громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Микола Нога

Пошкоджено приміщення виконкому Шосткинської міської ради, позашкільного навчального закладу, 6 житлових будинків, легкові автомобілі.

"Є постраждалі, інформація уточнюється.

Працюють аварійно-рятувальні бригади. Збитки та втрати уточнюються", - зазначив Нога.

Оновлення

Згодом Нога повідомив, що  внаслідок ударів поранення зазнали троє жінок - перехожа та мешканки сусідніх будинків.

Наслідки атаки

Авіаудар по Шосткинській громаді: пошкоджено будівлі та авто
обстріл (33768) Сумська область (4689) Шостка (99) Шосткинський район (156)
