Ворожий дрон атакував поліцейську автівку у Білопіллі: двоє правоохоронців тяжко поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

На Сумщині ворожий дрон атакував авто поліції, двоє правоохоронців тяжко поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Як зазначається, у місті Білопілля ворожий безпілотник, ймовірно типу FPV, атакував службовий автомобіль поліції.

Також читайте: Росіяни вдарили ракетою і БпЛА по Конотопському району: семеро постраждалих, зокрема дитина, двоє - у важкому стані

Наслідки

Унаслідок удару двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень.Транспортний засіб знищено. Поранених евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані.







"Поліцейські залишаються з мешканцями прикордонних громад, попри постійні загрози, виконуючи свої обов’язки там, де це необхідно", - наголошують у Нацполіції.

Також читайте: Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині: шестеро постраждалих. ФОТО

За даними ОВА, цього ранку російський дрон на Сумщині прицільно атакував зерновоз

Вантажівку з зерном уразили у Глухівській громаді.

"Постраждав 46-річний водій. Його госпіталізували. Попередньо, стан - важкий, медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.