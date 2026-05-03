Ворожий дрон атакував поліцейську автівку у Білопіллі: двоє правоохоронців тяжко поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
На Сумщині ворожий дрон атакував авто поліції, двоє правоохоронців тяжко поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Деталі
Як зазначається, у місті Білопілля ворожий безпілотник, ймовірно типу FPV, атакував службовий автомобіль поліції.
Наслідки
Унаслідок удару двоє правоохоронців зазнали тяжких поранень.Транспортний засіб знищено. Поранених евакуйовано та передано медикам, один із них перебуває у вкрай важкому стані.
"Поліцейські залишаються з мешканцями прикордонних громад, попри постійні загрози, виконуючи свої обов’язки там, де це необхідно", - наголошують у Нацполіції.
За даними ОВА, цього ранку російський дрон на Сумщині прицільно атакував зерновоз
Вантажівку з зерном уразили у Глухівській громаді.
"Постраждав 46-річний водій. Його госпіталізували. Попередньо, стан - важкий, медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
