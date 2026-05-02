Росіяни вдарили ракетою і БпЛА по Конотопському району: семеро постраждалих, зокрема дитина, двоє - у важкому стані
Сьогодні ввечері російські окупати завдали ракетного та дронового удару по Конотопському району Сумської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Кролевецька громада
Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді.
Зазначається, що відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.
Путивльська громада
Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.
Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.
