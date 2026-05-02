УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15195 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
1 257 0

Росіяни вдарили ракетою і БпЛА по Конотопському району: семеро постраждалих, зокрема дитина, двоє - у важкому стані

обстріл Сумщини

Сьогодні ввечері російські окупати завдали ракетного та дронового удару по Конотопському району Сумської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Кролевецька громада

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді.

Зазначається, що відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі удари по Сумщині: одна людина загинула, шестеро поранених, серед них діти (доповнено)

Путивльська громада

Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

Також дивіться: Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині: шестеро постраждалих. ФОТО

Автор: 

обстріл (33737) Сумська область (4683) Конотопський район (69) Кролевець (5) Путивль (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 