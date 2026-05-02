Росіяни вдарили ракетою і БпЛА по Конотопському району: семеро постраждалих, зокрема дитина, двоє - у важкому стані

Сьогодні ввечері російські окупати завдали ракетного та дронового удару по Конотопському району Сумської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Кролевецька громада

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді.

Зазначається, що відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізовано трьох поранених, двоє з них – у важкому стані.

Путивльська громада

Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо, постраждала дитина.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

