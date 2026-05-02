Россияне нанесли ракетный удар и удар БПЛА по Конотопскому району: семеро пострадавших, в том числе ребенок, двое — в тяжелом состоянии

Сегодня вечером российские оккупанты нанесли ракетный и дронный удар по Конотопскому району Сумщины, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Кролевецкая громада

Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кролевецкой громаде.

Отмечается, что известно о шести пострадавших. Госпитализированы трое раненых, двое из них – в тяжелом состоянии.

Путивльская громада

Также россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской громаде. Предварительно, пострадал ребенок.

Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

