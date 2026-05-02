Вражеские удары по Сумщине: один человек погиб, шесть раненых, среди них дети (дополнено)

На Сумщине вследствие вражеских обстрелов есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали четыре женщины

Вследствие минометного обстрела в Середино-Будской громаде пострадали две женщины. Еще одна – вследствие атаки БПЛА в Белопольской громаде.

"Двум пострадавшим медики оказали необходимую помощь, они лечатся амбулаторно. 69-летняя женщина получила более тяжелое ранение. Сейчас она находится под наблюдением медиков", — говорится в сообщении.

Также в Шосткинской громаде ранения получила местная жительница. По предварительной информации, женщина наткнулась на взрывоопасный предмет. Ее обследуют медики.

Погиб мужчина

Кроме того, в Краснопольской громаде во время работ в поле погиб 45-летний мужчина.

"Мужчина наткнулся на вражеский дрон. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - сообщил Григоров.

Дополненная информация

Впоследствии Григоров сообщил, что вследствие атаки российских беспилотников в Сумской громаде пострадали двое детей 10 и 11 лет.

"Мальчики 10 и 11 лет находились на улице тогда, когда враг атаковал город, и получили травмы во время сбивания российских беспилотников. Сейчас они в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно травмы не тяжелые", - сказано в сообщении.

