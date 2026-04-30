Россияне атаковали гражданский транспорт на Сумщине: шесть пострадавших. ФОТО

Сегодня, 30 апреля, российские войска нанесли удары по гражданским транспортным средствам в Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что за помощью к медикам обратились шесть гражданских лиц.

Середино-Будская громада

В Середино-Будской громаде в результате утренней атаки вражеского дрона по автобусу водитель и одна пассажирка получили медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.

Еще трое мужчин пострадали в результате российского удара по мотоциклу в этой же громаде. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Великописаревская громада

В Великописаревской громаде российский дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадал мужчина – ему оказывают необходимую помощь. Повреждения не тяжелые.

Эвакуация

"Российские дроны продолжают прицельно атаковать гражданский транспорт на пограничной территории. Передвижение по этим территориям крайне опасно. Призываю жителей не медлить с эвакуацией – это вопрос безопасности и жизни", – подчеркнул Григоров.