Россияне атаковали гражданский транспорт на Сумщине: шесть пострадавших. ФОТО
Сегодня, 30 апреля, российские войска нанесли удары по гражданским транспортным средствам в Сумской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что за помощью к медикам обратились шесть гражданских лиц.
Середино-Будская громада
- В Середино-Будской громаде в результате утренней атаки вражеского дрона по автобусу водитель и одна пассажирка получили медицинскую помощь. Лечатся амбулаторно.
- Еще трое мужчин пострадали в результате российского удара по мотоциклу в этой же громаде. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
Великописаревская громада
В Великописаревской громаде российский дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадал мужчина – ему оказывают необходимую помощь. Повреждения не тяжелые.
Эвакуация
"Российские дроны продолжают прицельно атаковать гражданский транспорт на пограничной территории. Передвижение по этим территориям крайне опасно. Призываю жителей не медлить с эвакуацией – это вопрос безопасности и жизни", – подчеркнул Григоров.
