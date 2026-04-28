Враг атаковал Конотоп: повреждены больница, дома и транспортная инфраструктура
Утром 28 апреля российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области. В городе зафиксирована серия взрывов и повреждения гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
"Взрыв за взрывом… Есть повреждения жилых домов… Есть повреждения трамвайной сети!", - написал он.
Повреждены жилые и медицинские объекты
По предварительным данным, в результате атаки повреждены:
- жилые дома;
- административные здания;
- центральную районную больницу.
Городские власти сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.
Остановлено движение транспорта
Из-за повреждений трамвайной сети временно приостановлено движение трамвая №2 в район "Житломасив".
"Приостановлено движение всего транспорта в городе!", - отметил городской голова.
Атака БПЛА по состоянию на 7:30 продолжается.
ПРОСТО Я #478954
Alex K #531926
Тетяна #614078
igor romanenko #506975
Александр Котовский
