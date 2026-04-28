Враг атаковал Конотоп: повреждены больница, дома и транспортная инфраструктура

Утром 28 апреля российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области. В городе зафиксирована серия взрывов и повреждения гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Взрыв за взрывом… Есть повреждения жилых домов… Есть повреждения трамвайной сети!", - написал он.

Повреждены жилые и медицинские объекты

По предварительным данным, в результате атаки повреждены:

жилые дома;

административные здания;

центральную районную больницу.

Городские власти сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Остановлено движение транспорта

Из-за повреждений трамвайной сети временно приостановлено движение трамвая №2 в район "Житломасив".

"Приостановлено движение всего транспорта в городе!", - отметил городской голова.

Атака БПЛА по состоянию на 7:30 продолжается.

