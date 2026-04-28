Враг атаковал Конотоп: повреждены больница, дома и транспортная инфраструктура

Конотоп под российской атакой: повреждены больница, дома и транспортная инфраструктура

Утром 28 апреля российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области. В городе зафиксирована серия взрывов и повреждения гражданской инфраструктуры. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"Взрыв за взрывом… Есть повреждения жилых домов… Есть повреждения трамвайной сети!", - написал он.

Повреждены жилые и медицинские объекты

По предварительным данным, в результате атаки повреждены:

  • жилые дома;
  • административные здания;
  • центральную районную больницу.

Городские власти сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Остановлено движение транспорта

Из-за повреждений трамвайной сети временно приостановлено движение трамвая №2 в район "Житломасив".

"Приостановлено движение всего транспорта в городе!", - отметил городской голова.

Атака БПЛА по состоянию на 7:30 продолжается.

беспилотник (5099) Конотоп (147) обстрел (32329) Сумская область (4125) Конотопский район (65)
Ну ж зечмо фьодоров сказав же, що в нас купа дронів перехоплювачів...так от ,ні жодного не було сьогодні з 3 ночі дотепер .....
28.04.2026 07:46 Ответить
Це таке твориться скрізь,шосткинщину лупошать кацапи кожного дня,де ті перехоплювачи,мабуть у мріях зелених...
28.04.2026 09:03 Ответить
Та дохуа їх летіло. Більше 20-ти. Попробуй збий.
28.04.2026 11:42 Ответить
Вони в сводках збиваються.
28.04.2026 11:52 Ответить
Треба також бити по кацапським житловим масивам. По дітсадкам та роддомам. Дистанційно знищувати ту мразоту всюди, куди добивають українські дрони.
28.04.2026 15:25 Ответить
 
 