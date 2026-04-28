Ворог атакував Конотоп: пошкоджено лікарню, будинки, знищено частину енергоінфраструктури (оновлено)

Зранку 28 квітня російські загарбники атакували Конотоп на Сумщині. У місті зафіксовано серію вибухів та пошкодження цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Вибух за вибухом… Маємо пошкодження житлових будинків… Маємо пошкодження трамвайної мережі!", - написав він.

Згодом стало відомом, що внаслідок ударів знищено частину енергетичної інфраструктури

"Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21", - наголосив міський голова.

Пошкоджені житлові та медичні об’єкти

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено:

житлові будинки;

адміністративні будівлі;

центральну районну лікарню.

Міська влада повідомляє про значні руйнування цивільної інфраструктури.

Зупинено транспорт

Через пошкодження трамвайної мережі тимчасово призупинено рух трамвая №2 до району "Житломасив".

"Призупинено рух всього транспорту в місті!", - зазначив міський голова.

Атака БпЛА станом на 7:30 триває.

