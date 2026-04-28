Ворог атакував Конотоп: пошкоджено лікарню, будинки, знищено частину енергоінфраструктури (оновлено)

Зранку 28 квітня російські загарбники атакували Конотоп на Сумщині. У місті зафіксовано серію вибухів та пошкодження цивільної інфраструктури. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Вибух за вибухом… Маємо пошкодження житлових будинків… Маємо пошкодження трамвайної мережі!", - написав він. 

Згодом стало відомом, що внаслідок ударів знищено частину енергетичної інфраструктури

"Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21",  - наголосив міський голова.

Пошкоджені житлові та медичні об’єкти

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено:

  • житлові будинки;
  • адміністративні будівлі;
  • центральну районну лікарню.

Міська влада повідомляє про значні руйнування цивільної інфраструктури.

Зупинено транспорт

Через пошкодження трамвайної мережі тимчасово призупинено рух трамвая №2 до району "Житломасив".

"Призупинено рух всього транспорту в місті!", - зазначив міський голова.

Атака БпЛА станом на 7:30 триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ ударила КАБами по Ямпільській громаді на Сумщині: троє людей постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ну ж зечмо фьодоров сказав же, що в нас купа дронів перехоплювачів...так от ,ні жодного не було сьогодні з 3 ночі дотепер .....
28.04.2026 07:46 Відповісти
Це таке твориться скрізь,шосткинщину лупошать кацапи кожного дня,де ті перехоплювачи,мабуть у мріях зелених...
28.04.2026 09:03 Відповісти
Та дохуа їх летіло. Більше 20-ти. Попробуй збий.
28.04.2026 11:42 Відповісти
Вони в сводках збиваються.
28.04.2026 11:52 Відповісти
Треба також бити по кацапським житловим масивам. По дітсадкам та роддомам. Дистанційно знищувати ту мразоту всюди, куди добивають українські дрони.
28.04.2026 15:25 Відповісти
 
 