Ворог атакував Конотоп: пошкоджено лікарню, будинки, знищено частину енергоінфраструктури (оновлено)
Зранку 28 квітня російські загарбники атакували Конотоп на Сумщині. У місті зафіксовано серію вибухів та пошкодження цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Вибух за вибухом… Маємо пошкодження житлових будинків… Маємо пошкодження трамвайної мережі!", - написав він.
Згодом стало відомом, що внаслідок ударів знищено частину енергетичної інфраструктури
"Частина міста знеструмлена. В одному з мікрорайонів водопостачання буде здійснюватися за графіком 6-9, 18-21", - наголосив міський голова.
Пошкоджені житлові та медичні об’єкти
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено:
- житлові будинки;
- адміністративні будівлі;
- центральну районну лікарню.
Міська влада повідомляє про значні руйнування цивільної інфраструктури.
Зупинено транспорт
Через пошкодження трамвайної мережі тимчасово призупинено рух трамвая №2 до району "Житломасив".
"Призупинено рух всього транспорту в місті!", - зазначив міський голова.
Атака БпЛА станом на 7:30 триває.
